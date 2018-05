Zoekdienst Baidu als een raket na beursgang



Gepubliceerd op maandag 08 augustus 2005



(P7) De waarde van de Chinese zoekdienst Baidu.com verviervoudigde na de beursgang aan de Nasdaq.

Dat berichtten onder meer Bloomberg en Reuters.



Baidu ging voor 27 dollar per aandeel naar de beurs en zag de koers vrijdag na sluiting van Wall Street op 122 dollar staan, een toename met 354 procent, ofwel 4,5 keer de waarde van de beursgang.



Daarmee werd Baidu de beste beursgang in de VS sinds in 1999 Finisar, maker van telecomapparatuur - en nog steeds in leven - op de eerste beursdag de koers met 357 procent zag springen. Google zag indertijd de koers op de eerste dag met 18 procent stijgen, en staat nu op 292 dollar, 3,4 keer de aanvangswaarde van 85 dollar een jaar terug.



Het internet gekkenhuis is daarmee weer voor geopend verklaard. Baidu heeft een kwartaalomzet van 1,5 miljoen dollar en is 4 miljard dollar waard, ofwel een waarde die ruim 600 keer de jaaromzet bedraagt.



Goldman Sachs en CSFB hadden voor de oprichters Eric Xu, inmiddels vertrokken bij Baidu, en Robin Li, Baidu's 37-jarige directeur, veel meer geld uit de markt kunnen halen. Bruto leverde de beursgang 86,6 miljoen dollar op, netto 77 miljoen.



Baidu bedient 45 procent van de 115 miljoen Chinese internetters. De groei van internet in China, naar een kleine 190 miljoen verwachte gebruikers in 2007, draagt bij aan de waardering.



