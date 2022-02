FYI.......Nieuwe regels voor Nederlandse fondsenU zult het als particuliere belegger misschien niet hebben gemerkt en zal het niet meteen merken, maar op het gebied van beleggingsfondsen is deze maand veel gebeurd. De regels en wetten waaraan beleggingsfondsen en partijen die ze aanbieden moeten voldoen, zijn gemoderniseerd.Al jarenlang wordt er gediscussieerd over een nieuwe Wet toezicht beleggingsinstellingen, deels omdat er vanuit ‘Europa’ nieuwe richtlijnen moesten worden geïmplementeerd (Nederland is daarmee in dit geval zeker niet haantje de voorste). Tevens brak er twee jaar geleden in de VS een schandaal uit in de beleggingsfondsensector wat in Nederland de Autoriteit Financiële Markten ook noopte tot een onderzoek. Uit dat onderzoek kwamen nogal wat ‘verbeterpuntjes’ en vervolgens werd er een commissie van wijze mannen gevormd (commissie modernisering beleggingsinstellingen) die een groot aantal aanbevelingen deed die grotendeels in de nieuwe regels zijn gevolgd.Maar wat verandert er allemaal? Een groot verschil voor aanbieders van fondsen is dat vergunningen in de toekomst niet meer per fonds hoeven worden aangevraagd, maar per vermogensbeheerder. Nieuwe fondsen kunnen zo eenvoudiger aan de man worden gebracht. Misschien dat dit een voordeel zal blijken voor aanbieders en dat deze wijziging een halt kan toeroepen aan het aantal fondsen dat zijn biezen pakt en uit Nederland naar Luxemburg vertrekt.Tal van andere maatregelen hebben betrekking op de bedrijfsvoering bij vermogensbeheerders. Maar ook de transparantie wordt niet overgeslagen. Er moet nog helderder verslag worden gedaan van kosten (alle kosten in het prospectus in één paragraaf), retourprovisies moeten worden toegelicht, de intrinsieke waarde moet op de website worden gepubliceerd, meer inzicht als een fonds in andere fondsen belegt en het publiceren van de omloopsnelheid in de portefeuille wordt verplicht.Ook de financiële bijsluiter – een aantal pagina’s voorlichtingsmateriaal die u hoort te krijgen als u een onder andere een fonds koopt - ondergaat grondige veranderingen. De tabel waarin de waardeontwikkeling wordt geschetst bij pessimistische veronderstellingen, 4% bruto rendement en historische rendementen, komt te vervallen en wordt vervangen door een staafdiagram met historische rendement per kalenderjaar.Persoonlijk zal ik die rendementstabel gaan missen omdat het rekenvoorbeeld met 4% bruto rendement, duidelijk maakte hoe groot het gat tussen bruto en rendement kon zijn als gevolg van kosten – ik keek eigenlijk alleen naar die tabel. In de bijsluiter wordt evenwel verplicht om inzicht te geven in kostenratio, verwachte kosten, in- en uitstapkosten en de omloopfactor.Een aanbeveling van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen die vooralsnog niet wordt overgenomen in regelgeving is het instellen van een raad van commissarissen die toezicht moet gaan houden of de belangen van beleggers worden nageleefd.Vanuit Europa wordt tenslotte de zogenoemde Ucits 3 richtlijn geïmplementeerd. Dat betekent dat de producten die door Europa mogen worden aangeboden veel meer flexibiliteit krijgen bij het inrichten van de portefeuille en onder andere in derivaten mogen beleggen. Tegenover de grotere vrijheid bij de productie van fondsen gelden door Europa wel steeds strengere regels met betrekking tot advisering en verslaggeving van fondsen.We zullen de komende jaren zien of de nieuwe Wet toezicht beleggingsinstellingen ertoe bijdraagt dat de beleggingsfondsenindustrie blijft behouden voor Nederland.Freddy van Mulligen is hoofd research van Morningstar Nederland. Hij waardeert uw commentaar, maar kan geen specifieke adviezen over fondsen of portefeuilles geven. U kunt hem bereiken via email freddy.vanmulligen@morningstar.com