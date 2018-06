Dank voor dit hart onder de riem;-). Je hebt natuurlijk helemaal gelijk want ik realiseer me best dat ik mede daarom dit fonds op mijn radar heb. Maar toch zou ik het wel plezierig vinden als de discount er nog voor de einddatum al uit zou willen lopen.Kanttekening: blijft moeilijk in te schatten hoe reeel de waarderingen zijn die de onderliggende PE fondsen aan zichzelf toekennen, waardoor een discount op zich redelijk is.Voordeel bij de aandelen Robeco PE is, dat daar ruim 60% van de waarde van het fonds is gebaseerd op beursnoteringen.

Vandaag is de bandbreedte waarbij Robeco de veilinghandel van de PE certificaten ondersteunt met 6 punten verlaagd. Hieruit kun je dan afleiden dat op de halfjaarlijkse coupondatum over drie werkdagen circa 6% wordt uitgekeerd. Maar om dit nu ook al op de site van dit fonds te vermelden is bij Robeco teveel gevraagd. Evenmin staat er een persbericht op de algemene infopagina: www.robeco.nl/riam/ Het uitkeringsbericht van een halfjaar geleden lijkt te zijn geantedateerd naar 6 juli, want in de tekst wordt in de verleden tijd gesproken over een uitkering per 16 juli 2012.

Behalve de aandelen Robeco PE zijn er ook certificaten in omloop met een circa 4 jaar langere levensduur: www.robeco.com/extranet/f4i/cupido/de... en genoteerd op Euronext: bonds.nyx.com/nl/products/bonds/XS023... De informatieverstrekking door Robeco is voor de certificaten nog slechter dan voor het aandelenfonds. Zo geven ze alleen info over de namen van de vele fondsen waar ze in beleggen en doen melding van (vermeende) intrinsieke waarde van de certificaten, maar een overzicht van onderliggende waardes is hun teveel moeite. Zelfs een percentuele onderverdeling van de 5 Robecofondsen waar ze in beleggen zit er niet in.Wel zijn ze zo netjes om de (veiling)handel te ondersteunen middels afgifte van bied en laatprijzen op een niveau van circa 80% van "de" (ietwat verouderde) intrinsieke waarde.De laatste maanden hebben ze flink wat aangeboden stukken ingekocht, dus tegen een discount, maar ik vermoed dat dit niet ten gunste komt van de certificaathouders.

Ik heb even met Bartjens gebeld, en die heeft het voor me uitgezocht.1- gem. compensatie per aandeel: € 5,092- verhandelde aandelen in deze periode: rond de 8150 stuks3- aantal uitstaande aandelen : 160.4584- 8150x5,09 / 160458= 0,2585318De vergoeding door de coulance regeling komt omgerekend per uitstaand aandeel dus neer op nog geen 26 cent .En dat alleen als iedereen er een beroep op zou hebben gedaan, wat echt niet het geval is.We hebben het hier dus over drie keer niets.Ik adviseer je dan ook om weer rustig te gaan slapen , en je verder niet het hoofd te pijnigen over de vraag wie er voor deze kosten opdraait.De calculerende belegger

Akkoord met (coulance) regeling. (Eigen)berekening ter controle: a = aantal gekochte aandelen k = aankoop koers V = vergoeding Voor aandelen gekocht in de periode 9 nov t/m 31 dec 2011 is de berekening van de vergoeding: V = a x 0,054911 x k Voor aandelen gekocht in de periode 01 jan. 2012 t/m 25 apr 2012 geldt: V = a x 0,058069 x k Groet Xeno

Hallo Xeno, Leuk je weer eens tegen te komen, lang geleden. Laatste jaren inderdaad een topper met dividend en uitkering, vooral dit jaar samen € 13.50 plus coulance. Die slechte verhandelbaarheid van veilingfondsen is voor mij de reden om er in te zitten. Het is meer een speeltje voor als er beleggers langskomen die bestens willen handelen dan een serieuze belegging en zeker niet groot erin. PS, na een tip van iemand over een kalkoen vrijspelen op het omruilaanbod van de floatertjes van ING vorig jaar , kreeg ik een toewijzing die veel te hoog was. Omdat ik ze zelf op de fout wees had ik er naast de kerstkalkoen ook nog een extra fles wijn bij :-) Groet Anova

Geachte xxxxxxxIn reactie op uw email, berichten wij u het volgende.Wellicht ten overvloede wijzen wij u er nadrukkelijk op dat de gerapporteerde intrinsieke waarde van het fonds Robeco Private Equity slechts een indicatie geeft van de ongerealiseerde waarde van de onderliggende beleggingen en deze waarde niet noodzakelijkerwijs gelijk hoeft te zijn aan de werkelijke opbrengst van de onderliggende beleggingen in het fonds wanneer deze verkocht worden, zowel op het moment van rapporteren als op de einddatum van het fonds. Het betreurt Robeco echter zeer dat de administratieve fout ontstaan is. Robeco onderkent dat de belegger bij het nemen van een beleggingsbeslissing in de periode 4 november 2011 tot en met 25 april 2012 niet over de juiste achterliggende informatie kon beschikken. Robeco heeft daarom uit coulance besloten een compensatieregeling op te stellen voor aankooptransacties die hebben plaatsgevonden gedurende deze periode.Concreet betekent dit dat Robeco per transactie zal nagaan tegen welke discount ten opzichte van de meest recent gepubliceerde intrinsieke waarde deze op het moment van aankoop heeft plaatsgevonden. Deze discount zal vervolgens toegepast worden op de gecorrigeerde (lagere) intrinsieke waarde om tot een (fictieve) lagere beurskoers te komen. Het verschil tussen deze fictieve beurskoers en de beurskoers waartegen feitelijk gehandeld is, zal gecompenseerd worden. Op basis van de beschreven methode en de door u verstrekte gegevens komt u in aanmerking voor een compensatie van € xxxxxxxxxOm tot compensatie over te kunnen gaan, verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren:- NAW gegevens- Rekeningnummer- Overzicht uitgevoerde aankooptransacties in voornoemde periode inclusief aankoopdatums en afschriften daarvanNa ontvangst van deze gegevens, zal Robeco het betalingsproces in gang zetten. Dit kan een aantal dagen in beslag nemen. We vragen u hiervoor uw begrip.We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via dit emailadres.Hoogachtend,Robeco Institutional Asset Management B.V.From: xxxxxxTo: Private EquitySubject: compensatie

De intrinsieke waarde was op 30 juni 117 euro. Dus die is binnen twee maanden ook al 28% gestegen, als die momenteel groter of gelijk aan de koers is.Intrinsieke waarde Robeco Private Equity10 aug 2005Per 30 juni 2005 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 117,19. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.31 december 2004: intrinsieke waarde EUR 100,07, koers EUR 85,50, discount 14,6%31 maart 2005: intrinsieke waarde: EUR 108,10, koers EUR 90,00 discount 16,7%30 juni 2005: intrinsieke waarde: EUR 117,19, koers EUR 110,00 discount 6,1%Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private equity-beleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.