Zoals stier zegt, er zijn appels en peren.Goodwood is in Nederland de grootste aanbieder van plantageteak. Onlangs kwamen ze even negatief in het nieuws, i.v.m. eerdere verkoop van garantieproducten. Daar zijn ze inmiddels mee opgehouden. Van alle Nederlandse aanbieders is Goodwood verreweg de meest professionele.Dat teak door schaarste in waarde zal stijgen - en tenminste een periode schaars zal zijn - geloof ik ook wel.Een goed plantagebedrijf wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de contracten (veel investeerders in de plantages van het eerste uur hebben een uiterst zwakke rechtspositie) en de (liefst bewezen) kwaliteit van het management. Hét probleem dat uit het verleden naar voren komt is het feit dat het management het geld voor de aanloopperiode jaar heeft opgemaakt, voor de inkomsten voldoende zijn om de kosten te dekken. Daar is toch snel tien jaar voor nodig.Als Goodwood er in slaagt om een (mooi) bedrag(je) voor jaar tien uit te keren, hebben ze de organisatie (schaalvoordelen) goed staan, of ze betalen ten dele met de opbrengsten van nieuwe investeringen (of oudere eigen opstanden). Bestaande kleinere plantages van tien jaar oud (Forestales International/Professioneel in Groen e.a.), redden het op dit moment niet om investeerders al uitkeringen te doen. Daar blijft niets/zeer weinig over.Aan de aanbodzijde is de markt nog erg versnipperd. Vooral Indiërs kopen voor weinig het jonge dunningshout. Dat dunne hout is nog niet veel waard, maar het is voor de marktpartijen zaak om de komende tien jaar, als de eerste eindkappen komen, beter samen te werken bij de afzet van hout. (Het gros van de Nederlandse plantageteakbedrijven zit in Costa Rica/Panama.)Voor je gaat investeren goed de contracten, statuten, hardheid van garanties etc. doorlezen.Aan de Amerikaanse beurzen staat een aantal bosbouw/houtverwerkingbedrijven genoteerd, waaronder Rayonier. Groot bedrijf - ik meen enige honderduizenden hectare 'timber' - dat ze in eigen fabrieken verwerken tot luiers, koffiefilters, etc. Geen teak dus, wat toch een andere markt is.In China is men, geloof het of niet, behoorlijk milieubewust. Het FSC-hout staat daar in een redelijk aanzien.Het moet raar lopen wil over tien/vijftien jaar toch niet een aanzienlijk sterkere mate van beheer/bescherming over het resterende oerwoud zijn bedongen. Stijging hardhoutprijs ligt dan voor de hand, of er moet een kunststof komen met betere/zelfde eigenschappen. Maar dan nog ligt een functie als statussymbool voor de hand. (Arabieren zijn ook gek op teak, voor hun jachten.)Informatie kun je ook vinden op www.sicirec.org , via welke organisatie ik zelf een tweedehands participatie in Flor y Fauna heb gekocht. Van plantages met een slechte reputatie koop je voor een relatief zeer laag bedrag een perceel teak; voor ongeveer 9000 euro heb je een halve hectare tien/twaalf jaar oud teak, met een opbrengstverwachting (ideale omstandigheden) ergens over tien tot dertien jaar van ongeveer 100.000 dollar eindkap (daarvoor horen er ook nog enige kapopbrengsten te komen.) Al is de opbrengst de helft, dan is het rendement nog knap te noemen. En al is het bedrijf niet slim bezig geweest, de bomen die staan er wel, dus je weet grosso modo of het product dat je koopt op dit moment in orde is.Het feit dat sommige plantages er een rotzooitje van hebben gemaakt, straalt af op het hele concept teakplantage. Dat is volgens mij niet terecht. De branche heeft een aantal schandalen gekend, het product deugt wel. Nu de meeste plantages zo'n tien jaar bestaan, zullen ze in elk geval niet meer omvallen.Maar pas op, want er lopen in de 'groene' branche ook ontzettend veel rasechte vieze oplichters rond. Alle informatie verzamelen die je kunt, voor je besluit te investeren.