Brunel « Terug naar discussie overzicht

HAHA mooi de oude koeien uit de sloot halen



Een overname zou nu wel logica hebben voor een overnemende partij: relatief lage koers, lage rente, Brunel klimt weer net uit het dal met positieve vooruitzichten en herstel in oil & gas sector.



Maar Jan Brand verkoopt niet voor 18 euro zei de CFO eens in een interview : hij vindt het bedrijf ondergewaardeerd. Wat ik nog steeds niet begrijp is waarom hij het dan niet zelf van de beurs haalt met een investeringsmaatschappij. Put your money where your mouth is. Ik verkoop wel voor 18 euro.