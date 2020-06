Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote: De Lucide schreef:

jasssie,



inderdaad maar,

Die hype is al lang voorbij dat een aandeel automatisch omhoog gaat, na beursgang !

Oppassen met beursintroductiesDe markt voor beursintroducties kwam in de voorbije wekenweer langzaam terug op gang. Nadat de koersen sinds maart2003 nagenoeg onafgebroken hoger gingen, is er opnieuwvoldoende interesse van beleggers om in te tekenen opkapitaaloperaties.En het zijn niet alleen de particulieren die appetijt hebbennaar dergelijke operaties. Innogenetics haalde enkele wekengeleden op één dag tijd bijvoorbeeld 34,5 miljoen euroop bij institutionele beleggers.En dat moet andere biotechnologiebedrijven zoals Galapagosen DevGen een hart onder de riem steken. Beide bedrijvenhebben plannen om hun aandelen te laten noteren op EuronextBrussel.Aangezien het als particulier bijzonder moeilijk is om in teschatten of een geneesmiddel al dan niet op de markt kankomen, onthouden we ons liever van dergelijke beleggingen.Sommige beleggingsfondsen hebben zelfs wetenschappers indienst om de werking van bepaalde geneesmiddelen in teschatten maar zelfs zij lopen regelmatig met hun neus tegende lamp.Als particuliere belegger heb je weinig te zoeken bijdergelijke aandelen, hoe mooi het potentieel ook lijkt. Wanthet mogelijke potentieel is vaak het enige waarop de prijsgebaseerd is. Indien het geneesmiddel om één ofandere reden niet op de markt geraakt, worden beleggers vaakgedwongen om een flink deel van de investering af teschrijven. Bij biotechnologie geldt meer dan ooit de regel"beleg in wat je kent".Wanneer een beursintroductie dient om risicokapitaal op tehalen, kunnen we dat alleen maar toejuichen maar wanneer eenIPO dient om de zittende aandeelhouders een exit te geven,zijn we op onze hoede.Een recent voorbeeld hiervan is het afsplitsen van Cumeriovan Umicore. Een beursintroductie was voor Umicore de idealegelegenheid om deze probleemdochter van de hand te doen. Endat stemt toch tot nadenken, nietwaar?Een ander voorbeeld zagen we recent in de VS waar debeursgang van Herbalife moest dienen om private equity fundste laten uitstappen. Bovendien werd het bedrijf voor debeursgang ook nog eens overladen met schulden om de zittendeaandeelhouders een riante dividend van $2,64 uit te keren.Herbalife noteert momenteel $14,00.Kortom, voorlopig hebben we nog niet al te veel interessanteintroducties gezien. Door de band genomen, hebbenbeursintroducties overigens niet de gewoonte om teoutperformen.Ze worden vaak te duur naar de markt gebracht. Meteen ook dereden waarom beursintroducties weer "hot" zijn na 2 jaarkoersstijgingen. Zittende aandeelhouders krijgen nu immersde kans om een aantrekkelijke prijs te ontvangen voor hunaandelen.Een tweede reden voor de underperformance moet gezochtworden in het feit dat het niet altijd de meest beloftevollebedrijven zijn die de stap maken. Waarom zouden de zittendeaandeelhouders immers verkopen wanneer het bedrijf nogzoveel potentieel heeft?Kortom, het is bijzonder goed opletten met IPO's. Vaak zijnze het zout op de patatten niet waard. Hiermee staan wenatuurlijk diagonaal ten opzichte van de bankiers diebeursintroducties voorstellen als once-in-a-lifetimebeleggingskansen.Valt het trouwens niet op dat banken steeds een meninghebben over een aandeel dat naar de beurs wordt gebracht? Endat het advies meestal "kopen" is? Dit terwijl men hetweigert om uitspraken te doen over aandelen die al jaren opde beurs noteren.Waarom plots die bereidheid om wel advies te geven overindividuele aandelen? Wel, banken krijgen van hetbeursgaande bedrijf een zogenaamde plaatsingcommissie. Zeworden met andere woorden BETAALD om te particulierebeleggers te vertellen hoe interessant de aandelen zijn!Bron: Smartcapital.beAuteur: Maarten Verheyen