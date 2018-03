ha ha ha beste stier, kom kom...ieder zijn mening. Je weet het maakt mij niet uit of de beurs stigt of daalt, er valt altijd iets te verdienen of te verliezen. En wat bejaardenclubje betreft....weet wel zeker ruimschoots onder de gemiddelde leeftijd hier zit maar ik denk dat je het ook anders bedoelde. Over reunies gesproken, wie zaten er drie jaar geleden ook nog meer op de berenboot? Wat de grote van de Berenboot betreft, altijd te klein zodra de daling daar is ha ha ha gr Nightbreed

Beste KK, Vandaag heb ik de Berenboot naar de keuring gebracht. Wil er binnenkort weer mee gaan varen en dan moet die wel zeewaardig zijn, is namelijk lang geleden dat ik zulke golven gezien heb. Ook het verzekeren van de Bereboot was een appeltje eitje dit jaar. Moest ongeveer dezelfde premie betalen als in 2001. Is de enige verzekering die goedkoper is geworden dit jaar ha ha ha. Heb ook een nieuwe boeg besteld, ijsbrekersboeg, en een extra schroef, stuurt wel zo makkelijk. Wat betreft die winterslaap.....doordat de meeste beren dit jaar heel vast slapen hebben de stieren een kans gekregen. Voorgaande jaren hadden we nog de gekke koeienziekte die ons hielp maar die blijft ook achterwege dus moeten we het weer zelf doen. Maart komt eraan, de stieren zien er lekkerder uit dan in jaren. Ze zijn wel vet dit jaar moet ik zeggen. Weet niet precies hoe lang de keuring duurt maar ik heb de tijd. met altijd vriendelijke groet, Nightbreed ps eerste 10 aanmeldingen mogen gratis mee op de Berenboot

