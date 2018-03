Waardeaandelen zijn ware groeiaandelen.



Wat zeggen wilde koerssprongen, ronkende kwartaalberichten en opgepoetste blufcijfers over de toegevoegde waarde die een onderneming weet te scheppen? Niets, De waardeschepping van een bedrijf is eenvoudig af te leiden uit de uitgekeerde winst (= dividend) en de ingehouden winst (= groei eigen vermogen). Dividend is een keihard gegeven. Daarover kan geen misverstand bestaan. Vermogensgroei is minder hard te maken. Veel hangt af van de creativiteit van de boekhouder in het interpreteren en toepassen van boekingsregels..



Er zijn ondernemingen die ruimhartig dividend uitkeren. De aandelen daarvan noemen we waardeaandelen. Deze ondernemingen scheppen waarde door naast het uitgekeerde dividend ook nog vermogensgroei te realiseren. Daartegenover staan de ondernemingen die geen dividend uitkeren en de ingehouden winst gebruiken om de beoogde snelle groei te kunnen financieren. Hier hebben we te maken met groeiaandelen.



Aangezien groeiaandelen geen dividend uitkeren zou de vermogensgroei gemiddeld hoger moeten zijn dan die van waardeaandelen. Is dat ook zo? Ik heb de jaarcijfers van de ondernemingen in de AEX, de AMX en een 20-tal smallcaps erop nagekeken. Gemeten over de jaren '97 t/m '03. Echte waardescheppers (dividend + groei eigen vermogen) vind je vooral onder de midcaps en smallcaps. Mooie voorbeelden zijn Accell en OPG met 13% waardeschepping GEMIDDELD per jaar. Ook Smit, Arcadis, Athlon en Sligro met 9%-11% mogen er wezen. Verder scoren de bouwers en de vastgoedboeren boven de 10%. Let wel, ik praat hier over waardeschepping. Dat is niet hetzelfde als koerswinst. Maar op zeker moment zal waardeschepping vertaald worden in koerswinst. In het afgelopen jaar is dat bij flink wat smallcaps ook uitgekomen.



En de waardeschepping in de AEX dan? Alleen DSM (14%) en IHC (7%) zijn het vermelden waard. De rest is treurnis. In diverse gevallen is er zelfs sprake van forse waardevernietiging. De namen kun je wel raden. Altijd goed.



Het valt mij op dat de klassieke waardeaandelen het aanmerkelijk beter hebben gedaan dan de zo hoog geprezen groeiaandelen. En geloof het of niet. Dat was ook al zo in de bloeiperiode van de zogenaamde groeiaandelen: '97-'00. Diverse analisten verwachten de komende jaren een beperkte economische groei en op zijn best een zijwaartse trend van de aandelenkoersen. Ruim baan voor de groeiaandelen? Wie weet, maar ik denk dat juist in zo'n guur beursklimaat de waardeaandelen de ware groeiers zullen zijn.



Valt er met groeiaandelen dan niks te verdienen? Welzeker. Maar dan moet je wel dagelijks de beurs volgen en tijdig in- en uitstappen. Profiteren dus van de soms heftige koersbewegingen, daarbij gebruik makend van TA en optieconstructies. Dat kan mooie rendementen opleveren. Ik zag deze week nog ergens een site waar dankzij Elliot een rendement van bijna 900% in '04 werd genoemd. Ik sta niet in voor het waarheidsgehalte van dit superrendement.



Verstandig en betrouwbaar lijkt me eerder een portfolio met waardeaandelen als basis en daarnaast een oorlogskas van enige omvang om tussensprintjes in groeiaandelen te kunnen maken. Dan moet 2005 toch een mooi jaar worden.



vrgr

marique