Nostre Damus een man die voorspellingen heeft gedaan van af het jaar plus minus 1580 tot het jaar 3000 en waarvan tot nu toe al zijn voorspellingen zijn uitgekomen.Deze voorspellingen heeft hij gedaan over oorlogen,het geloof,politiek en grote financiele problemen in de wereld,ook over het hedendaagse Europa heeft hij voorspellingen gedaan die er niet om liegen.Ik raad een ieder aan zijn boek te lezen,het geeft een verhelderende blik op onze wereld van vandaag betreffende Amerika (De lanzaam dalende grootmacht,Europa en China de opkomende groormachten,het in verval raken van het christelijke geloof ,de laatste paus,het terrorisme,instroom van moslims in Europa en het vertrek daarvan rond het jaar 2015 tot 2020 en verder zeer interresant dingen die het weten waard zijn. Veel groetjes en leesplezier.

