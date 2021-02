Beste $$$$$$$$



Vooruit voor de tweede keer dat ik het intik: Verdween in cyberspace:



Ikzlf zit met precies hetzelfde probleem als jij vandaar dat het me wel aanspreekt. Uit ervaring weet ik dat het volgen van een Italiaans of Spaans aandeel toch lastiger is dan eentje van Euronext of Frankfurt.

Momenteel volg ik het Enel ( Italiaans) maar had net zo goed E.On of RWE kunnen bijkopen want de utilities doen het overal hatstikke goed en of je nu Enel koopt of E.On of RWE het gaat allemaal vooruit.



Dus ik denk dat als je de twee jaarsgrafiek van RD op die van Repsol legt dat je dan (gok!!) niet bar veel verschillen gaat zien.



Ikzelf heb dan nog meer een voorkeur voor Total simpelweg omdat dat makkelijker te volgen is, ze steveige winstcijfers publiceerden en vorige week nog een nieuw groot contract met de Golfstaten en opnieuw afgelopen maand twee grote olievondsten voor de kust van Angola.



Potuyt heeft zich ook eens gewaagd die bedrijven naast elkaar te zetten. Dus zoek daar ook nog eens terug.



Verder moeten we dit draadje maar eens opslaan en er zo nu en dan op terugkomen als er echt relevante informatie is om die keurze wat makkelijker te maken. Mij spreekt jouw probleem wel aan: ik heb dezelfde.



Tenslotte nog een opmerking over de visie van Cees van Dongen op de voorpagina: Cees schrijft dat de markt moeite heeft met de 4 dividendbetalingen. Ik vraag me ten eerste echt af of dat nu echt het geval is en ten tweede heb ik toch eind vorige week de stellige indruk gekregen dat de markt de bestuursveranderingen bij RD als erg positief ervaart. Dus dat is weer een stevig argument voor RD



Verder is hun agressieve inkoop van eigen aandelen ook een bodem voor de koers. Kijk eens naar een L"Oréal de afgelopen weken hoe goed dat dat werkt. IBM en vrijdag meldde Pfizer gaan ook al voor miljarden eigen aandelen inkopen. PRIMA!!!!



Sterkte.



Groet Peter