Lavide Holding (voorheen Qurius) « Terug naar discussie overzicht

Ha gelukkig, onze opperBasher is er weer. Alles goed Johan, ben je de Sopheon stukjes al kwijt geraakt. Bash je momenteel nog andere fondsjes of zit je nog helemaal vast in Sophy. Ik heb nog wat leuk leesvoer voor je, misschien kom je punten van herkenning tegen. Je vindt het op messageboardfools.com/bashers.htm Verder is het wel een 'nuttige' overname die magnus heeft gedaan. Net als eerder met Cypres, maar dat wist jij natuurlijk al. Dan inderdaad eind deze maand WEHA en Magnus/Qurius is in één klap de nummero uno in het MBS-segment. Mooi toch. En weet je dat clubje, dat Persephone, kost maar 172K euro (400k B-aandelen x 0,43 (slotkoers 31/8)). De overige 600K is 'earn-out' tot '2007'. Dat is toch een schijntje. Daar voor krijgen ze zoals je zegt zeven specialisten, 30 klanten en het eigendom over de software die ze ontwikkelen, zodat ze in één klap een nieuwe dienst hebben voor de sierteelt sector. Met Zurel hadden ze al een eerste stap gezet en nu zijn ze ineens een belangrijke speler met een volledig portfolio. Mooi hè. Ik heb er zin an.Slaap zacht vriend en begin maar bij les 1:Lesson 1: Remember, BASHERS NEVER Bash A BAD STOCK. Check the boards for stocks with no potential. They never have any Bashers. Bashers only go after stocks that are moving up or have excellent potential to do so. Bashers work to bring the price down to either increase their position at the expense of others or help a Short make their bones.Gr. Ronson