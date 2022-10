Fraudezaken blijven cryptomarkt beheersen

Er blijft nog altijd een zweem van fraude en oplichting om de cryptomarkt hangen. Hoewel er ongetwijfeld veel projecten met goede bedoelingen zijn opgestart, voeren berichten over rug-pulls en faillissementen de laatste maanden de boventoon.

Eerder dit jaar ging cryptoplatform Celsius failliet en nu blijkt dat de eigenaren vlak voor het faillissement voor vele miljoenen aan klanttegoeden hebben onttrokken aan het bedrijf.

Gezocht door Interpol

De eigenaar van een ander failliet crypto-project (Terra Luna), Do Kwon, is nog altijd op de vlucht voor de autoriteiten. Hij wordt verdacht van het wegsluizen van miljoenen aan bitcoins en staat inmiddels op de opsporingslijst van Interpol.

Al deze zaken doen het sentiment in de cryptomarkt geen goed. Koersen blijven dan ook onder druk staan en een mogelijke nieuwe bullmarkt laat erg lang op zich wachten.

Vandaag bekijk ik de technische plaatjes van bitcoin en ether voor de korte termijn. Ook bij de grootste twee cryptovaluta ontbreekt momenteel alle kracht om een serieus herstel in te zetten.

Bitcoin vormt lagere toppen

De koers van de grootste cryptomunt is de laatste maanden per saldo niet veel opgeschoten. Deze consolidatiefase volgt op de forse koersdaling vanaf april dit jaar. De lange trend is nog altijd neerwaarts gericht en ook binnen de huidige consolidatiefase vormt de koers lagere toppen. Dit wijst op toenemende verkoopdruk.

De kans op een nieuwe test van de steunzone rond grofweg $18.000 blijft hiermee groot. Een duidelijke doorbraak hieronder zal de langetermijn-dalende trend een nieuwe impuls geven en ruimte vrijmaken voor een daling richting fors lagere koersniveaus.

Alleen wanneer de koers op korte termijn sterk weet op te veren en de dalende toppenlijn kan doorbreken, zal het beeld weer wat opklaren. Dan is er in eerste instantie herstel mogelijk richting de top van augustus rond $25.000.



Ether heeft steunlijn gebroken

De koers van ether, de token van het Ethereum-netwerk, weet sinds The Merge niet meer te overtuigen. De munt is teruggevallen onder de steunlijn rond $1.420 en heeft hiermee een kop-schouderpatroon neerwaarts afgerond. Dat is een technische topformatie die een neerwaarts koersdoel geeft. In dit geval ligt dat rond de bodems van juni en juli.

De opleving van de laatste dagen lijkt een lagere top op te gaan leveren onder de oude bodems, waarmee de verzwakking zal worden bevestigd. Een daling kan dan worden ingezet richting $1.000.

Enkel een terugkeer boven de oude steunlijn zal de recente verzwakkingen neutraliseren en wat ruimte vrijmaken voor een groter herstel. Voorlopig heeft dit scenario echter niet de grootste kans.