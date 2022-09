The Merge zet koers ether verder onder druk

Gisteren is de langverwachte 'Merge' van het Ethereum-netwerk succesvol doorgevoerd. Volgens Ethereum-oprichter Vitalik Butherin zijn er geen complicaties opgetreden en werkt het systeem nog naar behoren.

In het nieuwe protocol zijn de energieslurpende miners buitenspel gezet en wordt het netwerk voortaan ondersteund door bezitters van de munt die hun ether vastzetten op het netwerk. Erik Mauritz ging eerder deze week voor Premium-abonnees al wat dieper op de wijzigingen in.

Nu de onzekerheid over het wel of niet slagen van The Merge van tafel is, zou je verwachten dat de afwachtende beleggers de munt weer durven op te pakken. Toch is er vooralsnog geen sprake van nieuwe vraag naar ether en lijkt de munt zelfs verder onder druk komen te staan. Zorgt de nieuwe update dan voor de start van een nieuwe downtrend?

Lagere top bij ether

Het technisch beeld van het valutapaar ETH/USD oogt allerminst overtuigend. Na de forse koersdaling van begin dit jaar is de koers de laatste weken wel wat hersteld, maar echte kracht ontbreekt nog. De koers is recent teruggekeerd tot aan de oude steunlijn onder de bodems van begin vorig jaar en lijkt hier het hoofd te stoten.

De oude steun keert dus terug als nieuwe weerstand. De vorming van een nieuwe lagere top signaleert dat kopers het al vroeg opgeven en verkopers op een lager niveau actief worden. Indien de lagere top wordt bevestigd, zal dit het begin kunnen zijn van een nieuwe dalingsgolf. De volgende steun wacht dan pas rond $300; hoewel The Merge succesvol was, lijkt het de inleggers op het netwerk nog geen windeieren te leggen.





Bitcoin test de steun

Ook de koers van de grootste cryptomunt is nog wat verder onder druk komen te staan. In de afgelopen weken werd de opgaande trend van de afgelopen jaren verlaten en zet de bitcoin de steun rond $19.800 flink onder druk.

Dit niveau is meerdere keren getest en lijkt wel wat haarscheurtjes te vertonen. Een doorbraak onder de steun zal de nieuwe verzwakkingen bevestigen en een dalende trend inzetten richting lagere koersniveaus. De volgende steun wacht rond $12.000, waar meerdere oude toppen uit de afgelopen jaren liggen.