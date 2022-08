Polkadot is de groenste blockchain

Bij het ethereum-netwerk zijn ze druk bezig om over te gaan van Proof-of-Work naar een Proof-of-Stake-protocol. Een belangrijke reden hiervoor is dat dit een stuk energiezuiniger is. Binnen de crypto-industrie is er de laatste tijd veel aandacht voor de energie-voetafdruk die de cryptoprojecten achterlaten. Er is daarom recent onderzoek gedaan naar welke netwerken het meest 'groen' zijn.

Uit dit onderzoek, uitgevoerd door blockchain-onderzoeksbureau Messari, blijkt dat Tezos en Polkadot het minst vervuilend zijn voor het milieu. Beide projecten verbruiken jaarlijks ongeveer 'slechts' 0,1 GigaWatt, in tegenstelling tot bitcoin, die ongeveer 89.000 GigaWatt verbruikt. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel cryptoprojecten aan het vergroenen zijn geslagen om hun imago te verbeteren. Gebruikers nemen de CO2-voetafrdruk namelijk steeds vaker mee in hun keuze voor een blockchain.

Polkadot

Vandaag bekijk ik het technisch plaatje van DOT, de token van het Polkadot-netwerk. De koers van DOT staat al geruime tijd onder druk. Vanaf de top van eind vorig jaar heeft de koers inmiddels ruim 85% moeten prijsgeven.

De recente consolidatiefase vindt plaats binnen de lange termijn dalende trend en onder de weerstand van de oude bodem rond $10. Het technisch plaatje oogt daarom nog altijd negatief. Een doorbraak onder de steun van de laatste bodem rond $6,00 zal de dalende fase een nieuwe impuls geven en ruimte vrijmaken voor een grotere koersval.

Zijwaarts

Op de daggrafiek hieronder is een meer neutraal koersverloop zichtbaar. DOT laat forse koersuitslagen zien binnen een ruime neutrale bandbreedte tussen $6 aan de onderzijde en $10 aan de bovenkant.

Wanneer deze bandbreedte wordt verlaten, zal er nieuwe richting worden gekozen. Gezien het zwakke langetermijnbeeld ligt een neerwaartse doorbraak het meest voor de hand. Mocht de koers echter boven de weerstand weten te sluiten, dan klaart het beeld flink op en kan er een stevig herstel plaatsvinden.