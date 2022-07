Crypto's herstellen: Nieuwe bullmarkt of sucker rally?

De koersen van bitcoin en de brede cryptomarkt veerden de afgelopen dagen sterk op. Deze (tijdelijke?) bodem leek zich al een aantal weken aan te kondigen, aangezien de koersen ondanks het aanhoudende negatieve sentiment geen nieuwe dieptepunten meer vormden.

Zoals altijd in de cryptomarkt, gaat het ook nu meteen weer hard. De koers van bitcoin is in een week tijd al 25% opgelopen vanaf haar recente dieptepunten. De vraag is uiteraard of we te maken hebben met een tijdelijke opluchtingsrally of het begin van een nieuwe bullmarkt.

Stijgend trendkanaal intact

Op basis van de langetermijn grafiek van bitcoin komt deze stijging niet op een heel vreemd moment. De munt is opgevangen aan de onderkant van het stijgende trendkanaal waar de koers al bijna 10 jaar in beweegt. De voorgaande keren dat de munt werd opgevangen door de oplopende steunlijn, markeerde dit het begin van een nieuwe bullmarkt.

Vooralsnog lijkt deze trendmatigheid zich dus te herhalen, maar enige voorzichtigheid blijft geboden. De stijgende trend is namelijk wel wat verzwakt, aangezien tijdens de laatste stijging de bovenkant van het trendkanaal niet meer werd bereikt.

Sucker rally

Daarnaast wordt er in de cryptomarkt veel gekeken naar grafieken, waardoor het te verwachten viel dat veel speculanten rond de onderzijde van de trend weer in wilden stappen. Dit kan echter leiden tot een zogenaamde 'sucker rally', waarbij hoopvolle retailbeleggers de markt in worden gelokt, waarna de markt weer omlaag draait.

Wachten op dip

Toch is er zeker voor de korte termijn nog wel wat winst te behalen bij bitcoin. Nu de dalende trend van de afgelopen maanden is afgebroken, kan het herstel verder vorm krijgen. Rond $29.000 liggen meerdere oude bodems die als richtpunt dienen voor de huidige opleving.

Speculanten zouden dus op een korte termijn correctie kunnen wachten om in te spelen op een herstel richting dit koersdoel.

Altcoins veren op

Niet alleen bitcoin weet goed op te veren, ook de altcoinmarkt laat een mooi herstel zien. De Crypto Total Market Cap Index (ex BTC), die het koersverloop van de brede altcoinmarkt weergeeft, is na een forse koersdaling opgevangen door de oude top uit 2018. Ondanks de flinke onrust en shake-out onder de altcoins lijkt de lange termijn technische schade hiermee toch nog enigszins beperkt.

De index is onlangs opgevangen rond $450 mld en veert nu goed op. Het kortetermijnherstel kan de komende periode wat meer vorm krijgen. Rond $865 mld liggen de oude bodems van eerder dit jaar die nu als eerste weerstand dienen. Pas hierboven zal het langetermijnbeeld verder opklaren.