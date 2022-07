Bitcoin vs Binance

De cryptomarkt staat nog altijd onder druk en iedere kortetermiijnopleving wordt gevolgd door een nieuwe daling. Bitcoin heeft inmiddels meer dan 70% van haar waarde moeten inleveren vanaf de top van eind vorig jaar en de dalende fase is nog altijd intact. Toch is het mogelijk dat er een bodem in de maak is.

Positief scenario

In mijn column van vorige week besprak ik een drietal scenario's die het koersverloop van bitcoin zou kunnen volgen. Eén van deze scenario's gaat ervan uit dat de koers zal worden opgevangen rond de onderkant van het lange termijn opgaande trendkanaal en de oude top van eind 2017.

Al een aantal weken stabiliseert de koers rond dit niveau en is de dalende fase even tot stilstand gekomen. Het zou dus kunnen dat de koers ook deze keer weer wordt opgevangen aan de onderkant van de opgaande trend en een nieuwe opleving gaat inzetten. Hoewel er vooralsnog geen bevestiging is dat hier inderdaad een bodem zal worden gevormd, kunnen we dit scenario nog niet uitsluiten.

Herstel

De vraag is nu als bitcoin en de brede cryptomarkt gaan herstellen, wat dan de beste munten zijn om in te investeren. Eén manier om hier een beeld van te krijgen, is door het koersverloop van de verschillende munten af te zetten tegen dat van bitcoin zelf.

Op de verschillende exchanges wordenn de grote crypto-valutaparen niet alleen afgezet tegen de dollar, maar ook tegen bitcoin. Zo noteert bijvoorbeeld ethereum niet alleen als ETH/USD, maar ook als ETH/BTC. Indien een crypto, afgezet tegen bitcoin, een stijgend verloop laat zien, betekent dit dat de koers beter presteert dan bitcoin zelf.

Binance coin

De meeste altcoins hebben de afgelopen maanden een zwakker koersverloop laten zien dan bitcoin. Afgezet tegen BTC laten deze valuta's dan ook een dalend koersverloop zien. Eén van de weinige uitzonderingen is binance coin. Het valutapaar BNB/BTC kende een zeer sterk 2021 en is dit jaar nauwelijks van haar plaats gekomen.

BNB houdt dit jaar gelijke tred met bitcoin, maar de grafiek geeft op langere termijn wel wat positieve aanwijzingen voor een nieuwe outperformance. Het valutapaar BNB/BTC beweegt in een driehoeksformatie waarbij toppen en bodems steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Een dergelijke koersformatie wordt vaak afgebroken in de richting van de voorgaande (stijgende) trend.

Een opwaartse uitbraak uit de driehoek zal de outperformance van BNB ten opzichte van bitcoin een nieuwe impuls geven. BNB zal dan voor langere termijn een interesantere belegging zijn dan bitcoin. Uiteraard dient hiervoor ook de koers van bitcoin eerst wel opwaarts te draaien.