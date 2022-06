Bitcoin op steun, Litecoin nog niet

De cryptomarkt lijkt even op adem te komen na een aantal zeer intensieve weken van forse koersdalingen. Het cryptonieuws werd de laatste tijd gedomineerd door faillisementen van cryptobanken, omvallen van stablecoins en de ontmaskering van piramidespel-fraudes. De cryptosector heeft nog een lange weg naar volwassenheid te gaan en lijkt toe aan de invoering van wereldwijde regelgeving.

Door al deze negatieve berichtgeving en forse koersdalingen lijkt de markt al het failliet van de gehele sector in te prijzen. Toch zijn het juist deze momenten dat er belangrijke bodems worden gevormd.

IEX Beleggersdag

Tijdens de IEX Beleggersdag op 1 juli in theater Spant! in Bussum geven Hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz en ik een presentatie over de huidige stand van zaken in de cryptomarkt. We beoordelen de risico's van de sector, maar ook de kansen die er nu ontstaan komen aan bod. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Kijk voor meer informatie en tickets op www.beleggersdag.iex.nl.

Bitcoin

Bitcoin beweegt sinds de uitvinding in een sterk stijgende trend. Ondanks enkele forse correcties waarin 80% tot 90% van de waarde verdampte, wist de grootste cryptomunt zijn opmars voort te zetten.

Ook de huidige daling valt vooralsnog binnen het patroon van hogere toppen en bodems. De digitale munt heeft vanaf zijn hoogtepunt in 2021 inmiddels 75% van zijn waarde verloren, en is nu aanbeland op een belangrijk punt.

Rond $19.000 ligt namelijk de onderkant van het langetermijn-stijgende trendkanaal dat vanaf 2013 is gevormd. Rond dit niveau ligt ook de oude top van eind 2017 die voor steun kan zorgen. De combinatie van deze twee steunniveaus maakt de kans groot dat bitcoin, in ieder geval tijdelijk, een herstelbeweging kan inzetten.





Steun bereikt

De koers van bitcoin is de afgelopen tijd hard weggezakt. Na de doorbraak onder de bodem van juni vorig jaar is hij direct teruggevallen tot aan de oplopende steunlijn. Hier lijkt de koers nu wat op adem te komen.

Voorlopig is het negatieve plaatje van de afgelopen maanden nog intact. Pas wanneer de correctieve fase wordt afgebroken, krijgt bitcoin wat lucht en komt er ruimte vrij voor een groter herstel. Mocht het langetermijn-opgaande trendkanaal alsnog worden afgebroken, dan zal er ruimte vrijkomen voor een grotere koersdaling richting fors lagere koersniveaus.

Litecoin

Litecoin is in 2011 opgericht en is daarmee een van de langst bestaande altcoins in de cryptomarkt. Twee jaar na de start van bitcoin is Litecoin ontwikkeld om een aantal van de tekortkomingen van bitcoin aan te pakken.

De munt volgt voor een groot gedeelte het algoritme van bitcoin, maar kan door enkele aanpassingen meer transacties verwerken tegen lagere kosten. Ondanks de opkomst van veel nieuwe crypto-projecten, heeft Litecoin altijd een grote aanhang vast weten te houden. De munt staat momenteel op plaats 20 op basis van marktkapitalisatie.

Bandbreedte

De koers heeft de afgelopen jaren een volatiel verloop laten zien binnen een ruimte neutrale bandbreedte. Per saldo beweegt de munt tussen de steun aan de onderzijde rond $25 en de weerstand aan de bovenkant op $410. Nadat de koers een jaar geleden afketste op deze weerstand, is een nieuwe terugval richting de onderkant van de bandbreedte ingezet.

Sinds begin dit jaar vormt Litecoin lagere toppen en bodems, wat wijst op toenemende verkoopdruk. Vanaf het huidige niveau is er nog ruim 50% neerwaarts potentieel tot aan de steun. Voorlopig is een positie in Litecoin dan ook niet interessant. Pas wanneer de steun is bereikt, kunnen posities weer worden overwogen.