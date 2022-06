Ethereum maakt een duikvlucht

Bericht delen via:

De wereldwijde cryptomarktkapitalisatie is de afgelopen week met ongeveer $370 miljard gedaald. Ethereum kreeg, zoals het er nu uitziet, de afgelopen week de grootste klappen van de top 10 van cryptovaluta.

Het negatieve sentiment in de cryptomarkt zorgde de laatste tijd al voor continu dalende koersen. De verhoging van de rente met 75 basispunten door de Fed heeft de markt de afgelopen week nog een nieuwe neerwaartse impuls gegeven.

Ether, de token van het Ethereum-netwerk, kreeg daarnaast nog te maken met extra verkoopdruk door de vermoedelijke problemen bij het crypto-investeringsfonds Three Arrows Capital (3AC).

Three Arrows Capital

3AC lijkt door de recente koersdalingen van cryptovaluta in de problemen te zijn geraakt. Het fonds gebruikte het aangetrokken geld om met een hefboom in risicovolle crypto's te beleggen. Nu de koersen dalen, moet het bedrijf Ether verkopen om aan zijn marginverplichtingen te kunnen voldoen.

De afgelopen dagen zijn er meerdere keren grote hoeveelheden Ether de markt op gegaan, wat de koers verder onder druk zette. Doorde lagere koersen neemt de kans toe dat er binnenkort meer van dit soort bedrijven in de problemen zullen komen, wat weer nieuwe koersdruk kan veroorzaken.

Ether

Het technisch beeld van Ether is door de forse koersdalingen verder verpieterd. De grote topformatie die begin dit jaar zichtbaar werd, is bevestigd met de doorbraak van de neklijn (rode stippellijn). Direct na de doorbraak heeft de koers flink wat terrein moeten prijsgeven.

De oude top van begin 2018 leek nog heel even als steun te kunnen fungeren, maar al snel werd ook dit niveau gebroken. Door de neerwaartse doorbraak is het technisch beeld verder verslechterd, en er is nu ruimte voor een grotere daling.

Wat opvalt is dat het volume toeneemt. Dit signaleert dat er nog altijd sprake is van serieuze verkoopdruk en we rekening moeten houden met lagere koersen. De volgende steunzone wacht pas rond de oude toppen en bodems van 2019 en 2020 rond $300. Vanaf de huidige koers zou dit nog een daling van ruim 70% inhouden.

Dalende trend

Op de daggrafiek is goed te zien dat er sprake is van stevige verkoopdruk. Toppen en bodems worden ruim onder elkaar gevormd, wat erop wijst dat speculanten op steeds lagere niveaus capituleren en eieren kiezen voor hun geld.

Het ontbreken van duidelijke steunniveaus in de markt maakt het momenteel zeer risiscovol om te anticiperen op een mogelijke draai. De verstandigste positie is daarom aan de zijlijn.