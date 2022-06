Solana blijft onder druk staan

Solana is een typisch voorbeeld van het blockchain trilemma. Transacties zijn erg goedkoop, heel snel en er kunnen behoorlijk wat transacties per seconde verwerkt worden. Echter, dit gaat ten koste van de veiligheid en de decentralisatie. Het Near protocol is vergelijkbaar met Solana. Daar kunnen zich vergelijkbare problemen voordoen. Dat gezegd hebbend, als we inderdaad terugzakken naar 20 of 25 USD, dan wordt het wel heel verleidelijk om wat op te pakken van een coin die nog niet zo lang geleden op 270 USD gestaan heeft.