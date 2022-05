Twee scenario's voor de cryptomarkt

Bericht delen via:

Het blijft onrustig in de cryptomarkt. Er gaan steeds meer geluiden op dat bepaalde (stable)coins eigenlijk niets meer dan criminele ponzi-praktijken zijn en de befaamde 'rug-pulls' komen ook nog altijd voor. Hierbij wordt een munt voor veel geld in de markt gezet en gaan de oprichters er snel met de poen vandoor.

Regulering

De roep om regulering wordt hierdoor steeds luider, zeker nu ook grote investeerders die op hogere niveaus zijn ingestapt, hun vermogen zien verdampen. Het lijkt er echter op dat overheden hopen dat de markt eerst in elkaar stort voordat ze regels gaan opleggen. Want hoe reguleer je een markt die is ontstaan uit de ideologie dat er geen bemoeienis van de overheid mag zijn?

De totale marktwaarde van de gehele cryptmarkt is inmiddels teruggevallen van ongeveer $3 biljoen aan het eind van 2021 tot ruim $1 biljoen (€1.200 miljard). Er is dus een hoop geld verdampt in slechts enkele maanden tijd. Om een beeld te krijgen van het koersverloop van de totale cryptomarkt kijk ik naar het technisch plaatje van de Crypto Total Market Cap Index.

Twee scenario's

De index die het gemiddelde koersverloop van de brede cryptomarkt weergeeft, heeft onlangs een forse verzwakking laten zien. De index heeft een groot toppatroon neerwaarts afgerond. De doorbraak van de neklijn (blauwe stippellijn) van het grote hoofd-schouderpatroon heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere correctie.

Voor de komende maanden lijken er twee scenario's de meeste kans te maken. De eerste (aangegeven met de rode pijl) is een directe koersval richting de oude top van eind 2017. Zonder serieuze opleving zal de index dan terugzakken richting het niveau waar het ook de onderkant van het lange termijn opgaande trendkanaal tegenkomt rond $750 miljard.

Het tweede scenario brengt de marktkapitalisatie uiteindelijk ook terug richting hetzelfde koersdoel. De enige afwijking ten opzichte van het eerste scenario is de opleving die de komende weken kan plaatsvinden richting de oude steunlijn. De index kan dan onder de blauwe stippellijn een nieuwe lagere top vormen, waarna de koers alsnog neerwaarts draait.

Bitcoin onder druk

Het koersverloop van bitcoin wijkt niet veel af van dat van de totale markt. De dominantie van bitcoin is nog altijd zo groot dat de markt de richting van bitcoin op de voet volgt. Ook bij bitcoin zie ik zorgwekkende signalen in het technisch plaatje.

De koers is de afgelopen weken teruggezakt tot aan de steun rond $29.000. Hier lijkt de koers even op adem te komen. Als langetermijn-koersdoel hanteer ik echter nog steeds de oude top van 2017 en de onderkant van het opgaande trendkanaal rond $20.000.

Ook bij bitcoin zou deze daling in een directe weg kunnen plaatsvinden of met een tijdelijke opleving tussendoor. In beide gevallen betekent dat een weekslot onder de steun rond $28.750 de weg vrijmaakt voor een daling richting $20.000.

Zijwaarts

De laatste dagen moet de koers alle zeilen bijzetten om zich te handhaven boven de steun. Op de twee-uurgrafiek hieronder is goed te zien dat bij iedere test van de steun er weer nieuwe aankopen worden gedaan om het beeld niet verder te doen verzwakken.

Mochten de bulls erin slagen om de koers boven weerstand $31.400 te krijgen, dan kan er een groter herstel plaatsvinden en krijgt de digitale munt even wat lucht. Een duidelijke doorbraak onder de blauwe lijn zal het technisch plaatje echter flinke schade toebrengen en ruimte vrijmaken om de daling voort te zetten richting het langetermijn-koersdoel op $20.000.