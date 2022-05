Koers van Ripple kan nog door de helft

Vandaag een korte update van het technisch plaatje van XRP, de token van het Ripple-netwerk. Ripple is nog altijd verwikkeld in een rechtzaak met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Een uitspraak in deze zaak is inmiddels meerdere keren uitgesteld en hoeft niet voor het einde van het jaar te worden verwacht.

Zoals ik in mijn column van eind april aangaf, zal het uitblijven van duidelijkheid ervoor zorgen dat serieuze positieve impulsen voor de koers schaars zullen zijn. Het technische plaatje signaleerde zelfs aan dat een grotere daling meer voor de hand lag.

Verkoopdruk

De gehele cryptomarkt heeft de afgelopen weken onder druk gestaan en ook XRP wist niet aan de verkoopdruk te ontkomen. Het technisch beeld van de munt is er hierdoor niet beter op geworden.

De digitale munt is door de belangrijke steun rond $0,55 gezakt. Hier lagen de bodems van medio vorig jaar en begin dit jaar, waar de koers telkens wist op te veren. De doorbraak onder dit niveau heeft het technisch plaatje flinke schade toegebracht.

Er is nu ruimte vrijgekomen voor een grotere koersdaling richting de bodems van eind 2020 rond $0,22. Vanaf de huidige koers bekekent dit een neerwaarts potentieel van nog eens 50%.

Adempauze

Op wat kortere termijn lijkt de koers wel even op adem te komen van de flinke daling. Er is sprake van een consolidatiefase binnen de dalende trend. De huidige opleving zou de komende periode nog wat meer vorm kunnen krijgen.

De eerste weerstand komt XRP tegen rond de oude bodems die voorheen als steun dienst deden rond $0,55. Gezien de kracht van de voorgaande daling, verwacht ik overigens niet dat dit niveau bereikt gaat worden voordat er weer nieuwe verkoopdruk optreedt.

De trend is duidelijk neerwaarts gericht en van bodemvorming is voorlopig geen sprake. Een daling richting de volgende steun op $0,22, na een korte opleving, is dan ook het meest voor de hand liggende scenario.