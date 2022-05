Domino-effect in de cryptomarkt blijft vooralsnog uit

De storm die de afgelopen week door het cryptolandschap waaide is enigszins gaan liggen. Het domino-effect waar voor gevreesd werd na de val van de stablecoin UST, is vooralsnog uitgebleven. Ook Tether (USDT), dat het wel nog even moeilijk leek te hebben, heeft haar koppeling met de dollar kunnen vasthouden.

De koers van Luna staat ondanks de interesse van koopjesjagers (gokkers) nog steeds onder druk en ook de brede cryptomarkt weet nog geen overtuigend herstel in te zetten.

Wat wel als positief signaal kan worden gezien, is het feit dat in de poging om de stablecoin UST te redden er voor $2,4 miljard aan bitcoin verkocht is en de markt dit goed heeft weten op te vangen. Blijkbaar stonden er al grote partijen klaar om de munten over te nemen.

Bitcoin test steun

De koers van de grootste cryptomunt weet even op adem te komen na de forse verkoopgolf in de eerste weken van mei. Bitcoin maakt een pas op de plaats, maar weet nog maar weinig verloren terrein terug te winnen. Echte kooplust lijkt dus vooralsnog te ontbreken bij cryptobeleggers.

De lange termijn steun rond $29.000 heeft op basis van het weekslot stand weten te houden. Dit niveau staat echter nog steeds onder druk en daarom zal ook het komende weekslot weer belangrijk worden.

De lagere koerstoppen wijzen nog altijd op een toenemende verkoopdruk. Een slot onder de steun zal ruimte vrijmaken voor een grotere correctie richting de volgende steun rond $20.000.





Adempauze

Als ik wat verder inzoom naar de 4-uurgrafiek is goed te zien dat de koers de laatste dagen in een consolidatiefase beweegt. De ergste verkoopdruk lijkt wat te zijn opgedroogd, maar de koers blijft nog wel onder de laatste koerstop rond $32.638. Zo lang bitcoin hieronder noteert, blijft het herstel fragiel.

Als de herstelbeweging wordt afgebroken, zal ook de lange termijn steun weer onder druk komen te staan. De komende periode zal de munt dus richting moeten kiezen.

Dogecoin onder druk

Het door Elon Musk geliefde dogecoin is de afgelopen weken de weg omlaag ingeslagen. In mijn column van 12 april gaf ik aan dat de munt op een tweesprong stond: of de dalende toppenlijn zou worden doorbroken, of de koers zou een versnelling omlaag inzetten. Dit laatste is uiteindelijk gebeurd.

Dogecoin is afgeketst op de bovenkant van het dalende trendkanaal en heeft een nieuwe lagere top gevormd. Dit signaleert nieuwe verkopers in de markt.

De doorbraak onder het vorige dieptepunt van eind februari heeft de weg vrijgemaakt voor een daling richting de volgende steun. Deze wacht rond de bodem van begin 2021 op $0,04. Hier ligt tevens de onderkant van het dalende trendkanaal.