Bitcoin en BNB testen belangrijke steun

De afgelopen weken zorgde een gebrek aan nieuws ervoor dat de cryptomarkt een beetje in slaap sukkelde. Uiteindelijk bleek dit slechts de stilte voor de storm die deze week is losgebarsten.

De val van de Terra-stablecoin UST en daarmee het failliet van de populaire crypto LUNA deed de cryptosector op haar grondvesten schudden.

Tether wankelt

Zelfs stablecoin Tether moest zijn band met de dollar even loslaten, maar kon deze, in tegenstelling tot UST, weer herstellen. Tether (USDT) is nog altijd de grootste stablecoin met een marktkapitalisatie van ongeveer 80 miljard dollar.

Hoewel er al langere tijd vraagtekens worden geplaatst bij de dekking van alle uitstaande USDT in echte dollars, heeft de munt tot deze week altijd zijn koppeling met de dollar weten te behouden. Mocht die net als bij UST worden losgelaten, dan zal de schade voor de cryptomarkt niet te overzien zijn.

Bitcoin test steun

De koers van bitcoin stond door alle onrust de afgelopen dagen flink onder druk. De koers zakte zelfs even ruim onder de belangrijke steun rond $30.000, maar wist al snel weer wat op te veren. Hierdoor lijkt de week alsnog boven de steun te worden afgesloten. Vooralsnog is de schade dus te overzien.

Binance coin veert op

Een andere grote cryptomunt die een belangrijk steunniveau heeft bereikt, is Binance coin (BNB). De koers van BNB beweegt per saldo al ruim een jaar binnen een forse neutrale bandbreedte. BNB laat tussen steun $211 en weerstand $700 forse koersuitslagen zien, zonder dat de munt uiteindelijk veel is opgeschoten.

De afgelopen weken moest BNB een flinke stap terug doen en werd de onderzijde van de bandbreedte opgezocht. Na een test van de steun veerde de koers echter weer sterk op. De bandbreedte is hiermee intact gebleven.



Ondanks de succesvolle test van de steun lijken de zorgen voor BNB nog niet voorbij. Binnen de bandbreedte worden namelijk lagere toppen gevormd, die duiden op toenemende verkoopdruk. Zolang de correctieve fase intact is, valt een nieuwe test van de steun niet uit te sluiten.

Mocht de steun de koers dan niet weten op te vangen, dan zal het technische plaatje flinke schade oplopen. Een doorbraak onder $211 zal ruimte vrijmaken voor een koersval richting fors lagere niveaus.

Pas wanneer de dalende toppenlijn (rode stippellijn) wordt doorbroken, zal het beeld weer opklaren en kan er verder herstel plaatsvinden.