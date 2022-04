Bitcoin en SOL hebben steun gevonden

Bericht delen via:

In deze crypto-update bekijk ik het technisch beeld van bitcoin en SOL, de token van het Solana netwerk.

Bitcoin heeft de afgelopen maanden een volatiel koersverloop laten zien, maar is per saldo nauwelijks iets opgeschoten. Het is wachten tot er nieuwe richting wordt gekozen.

SOL heeft daarentegen eind maart een een mooie stijging laten zien en lijkt thans een hogere koersbodem te vormen. Zit er een nieuwe stijging aan te komen?

Bitcoin heeft steun gevonden

Bitcoin beweegt al enkele maanden per saldo zijwaarts met een licht opwaartse tendens. Binnen de gematigd oplopende bandbreedte laat de koers forse uitslagen zien. Onlangs is de koers weer flink teruggevallen tot aan de onderzijde van de bandbreedte.

Bitcoin lijkt nu boven de oplopende steunlijn te worden opgevangen en zich klaar te maken voor een nieuwe opleving. Nu de correctieve fase wordt verlaten, kan er een herstel worden ingezet richting de oplopende weerstandslijn rond $49.000.

Indien de koers echter alsnog door de oplopende steunlijn zakt, dan zal het langetermijnbeeld flink verzwakken en wordt het negatieve scenario, dat ik begin april schetste, steeds reëler.

Herstel ingezet

Op de vieruursgrafiek van bitcoin is goed te zien dat de koers is opgevangen aan de onderzijde van de oplopende bandbreedte en nu probeert een herstel in te zetten.

De correctieve fase is afgebroken en de eerste weerstand rond $41.500 wordt opgezocht. Een doorbraak hierboven geeft het startsein voor een groter herstel.

Hogere bodem voor SOL

Het Solana-netwerk is één van de populairste blockchains van de afgelopen jaren. De token van de blockchain, SOL, staat daardoor al enige in de top 10 van grootste cryptocurrencies op Coinmarketcap.com.

De koers van SOL heeft sinds november vorig jaar echter onder druk gestaan, waarbij de digitale munt ruim 70% van haar waarde zag verdampen.

Half maart werd de daling een halt toegeroepen en een sterk herstel ingezet, waarmee een deel van het verlies weer werd goedgemaakt.

Steun gevonden

Na de sterke opleving heeft SOL het de afgelopen weken rustig aan gedaan, waardoor er nu een mogelijk hogere koersbodem wordt gevormd. Dit duidt op toenemende vraag.

Als de munt weet los te komen van de steun rond $100 kan in eerste instantie een herstel worden ingezet richting de top van begin april rond $143. Pas hierboven krijgt het herstel verder vorm en kunnen de oude hoogtepunten weer worden opgezocht.

Weerstand

Om het korte termijn herstel in te zetten, zal SOL de correctieve fase van de laatste weken moeten zien af te breken. Op de vieruursgrafiek hieronder is goed te zien dat de koers al meerdere keren is afgeketst op de dalende weerstandslijn.

Een eerste verbetering treedt op zodra deze dalende toppenlijn wordt doorbroken.

De eerste horizontale weerstand wacht dan rond $107,50, gevormd door de toppen van medio april.

Hierboven zal er ruimte vrijkomen voor een stijging richting de top van begin april rond $143. Dit betreft dan een opwaarts potentieel van ongeveer 30%.