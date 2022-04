Volgens deze indicator is de opleving van bitcoin van korte duur

Bericht delen via:

De cryptomarkt lijkt steeds verder te herstellen vanaf de recente dieptepunten, maar het opwaarts potentieel is volgens een grote Amerikaanse zakenbank op korte termijn beperkt.

Volgens JP Morgan is het noodzakelijk dat er voorafgaand aan een grote stijging veel kapitaal in de vorm van stablecoins aan de zijlijn staat te wachten. Dit wordt bijgehouden in de 'stablecoin share indicator'.

Tijdens voorgaande stijgingen maakten stablecoins ongeveer 10% van de totale cryptomarktwaarde uit. Momenteel is dat slechts 7%. Dat zou kunnen aangeven dat er minder kapitaal klaarstaat om een nieuwe stijging te ondersteunen. Betekent dit dat de herstelbeweging van bijvoorbeeld bitcoin alweer op zijn laatste benen loopt?

Bitcoin

Vooralsnog ziet het technische beeld van bitcoin er gezond uit. De koers is de afgelopen weken sterk opgelopen en boven de weerstand van enkele oude toppen gebroken. Er is hierdoor ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging.

De adempauze van de laatste dagen vindt plaats boven de oude weerstandszone tussen grofweg $44.500 en $45.500. Om het positieve plaatje intact te laten, dient de koers vanaf dit niveau weer op te veren.

Het eerste koersdoel wacht dan rond $52.000, de top van eind december. Hierboven kunnen de oude hoogtepunten weer worden opgezocht.

Mocht de koers echter terugzakken onder de oude weerstandszone, dan zal de uitbraak worden geneutraliseerd en moeten we rekening houden met een periode van dalende koersen richting de recente dieptepunten rond $36.000.

Near Protocol

Vandaag bekijk ik het technische plaatje van een crypto die onlangs de Coinmarketcap-top 20 van grootste cryptomunten is binnengedrongen: Near Protocol.

De belangrijkste kenmerken van het Near Protocol-netwerk zijn de focus op gebruiksvriendelijkheid voor zowel ontwikkelaars als gebruikers en de mogelijkheid om op hoge snelheid veilige transacties te doen tegen lage kosten.

Near Protocol is hiermee een serieuze uitdager van Ethereum, dat nog altijd te maken heeft met beperkte schaalbaarheid. De geplande overgang naar Ethereum 2.0 zal hier overigens een einde aan moeten maken.

NEAR token

Het technisch plaatje van NEAR, de token van de Near Protocol blockchain, oogt op lange termijn zeker niet slecht. De weekgrafiek laat een gematigde uptrend zien vanaf de eerste notering. De laatste maanden is de trend wat stilgevallen, maar zijn de belangrijkste steunniveaus intact gebleven.

De koers is opgevangen boven de steun rond $7 en heeft inmiddels de correctieve fase verlaten.

Een herstel richting de weerstand rond $20 is onderweg. Pas hierboven zal de stijgende fase een neiuwe impuls krijgen en worden hogere koersniveaus mogelijk.

Aanval op all-time high

De laatste weken laat NEAR een sterke stijging zien. De doorbraak boven de top van februari heeft ruimte vrijgemaakt voor herstel richting de weerstand van de top van januari. De hogere koersbodems die onlangs zijn gevormd, duiden op toenemende vraag.

Op korte termijn zou de koers even op adem kunnen komen en terug kunnen vallen richting de voormalige weerstand rond $14. Een nieuwe hogere bodem boven dit niveau zal de verbeteringen nogmaals bevestigen en een mooi instapmoment bieden voor een aanval op het all-time high rond $20.