Bitcoin is uitgebroken en BNB lijkt te volgen

Cryptobeleggers lijken de zorgen over de situatie in Oekraïne van zich af te schudden en zich te richten op de positieve ontwikkelingen in de cryptosector. De koers van bitcoin veerde hierdoor de afgelopen weken sterk op, waarmee de digitale munt voor het eerst weer boven de slotstand van eind 2021 is uitgekomen.

De geopolitieke onrust, hoge inflatie en het toenemende risico op een recessie geeft crypto de kans om te doen waartoe het vanaf het begin werd geacht in staat te zijn: dienen als stabiele valuta, onafhankelijk van invloeden van centrale overheden. Als er één moment is dat de cryptomarkt en zeker bitcoin zich zou moeten laten zien, dan is het nu.

De recente opleving van de cryptokoersen gaat vooralsnog samen met het herstel van de aandelenmarkten. Mocht er uiteindelijk een recessie komen, dan zullen de aandelenkoersen onder druk komen staan. Dan zal blijken of de cryptomarkt zich hiervan kan onderscheiden.

Bitcoin draait omhoog

De koers van de grootste crypto, bitcoin, is in twee weken tijd met bijna 20% opgelopen.

Bitcoin heeft hierdoor een belangrijke weerstand weten te breken. Met de doorbraak boven de toppen van de afgelopen maanden is de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en is er ruimte vrijgekomen voor een groter herstel.

Hoewel de koers op de weg omhoog nog wel wat tussenliggende hordes tegen zal komen, kan het vizier weer gericht worden op de oude hoogtepunten rond $68.000.

De hogere koersbodems die de afgelopen maanden zijn gevormd, duiden op een toenemende vraag. Tussentijdse correcties zullen speculanten nieuwe instapmogelijkheden geven voor de rit omhoog.

Binance coin verbetert

De nummer vier op de lijst van grootste crypto's is Binance coin (BNB). Deze crypto profiteert van de toegenomen activiteiten op de Binance Smart Chain en de aanhoudende stroom van particuliere cryptobeleggers die via de Binance Echange in crypto's willen handelen.

De koers van BNB beweegt al bijna een jaar per saldo zijwaarts. Er is een forse neutrale bandbreedte zichtbaar tussen grofweg $215 aan de onderzijde en $700 aan de bovenkant. Binnen deze bandbreedte heeft de munt flinke koersuitslagen laten zien zonder uiteindelijk wat te zijn opgeschoten.

Hogere bodem

Het technische beeld klaart echter wat op nu de correctieve fase binnen de bandbreedte is afgebroken. Hiermee lijkt de vorming van een hogere koersbodem in de maak. Dit duidt op een aantrekkende vraag.

Er is nu in eerste instantie ruimte vrijgekomen voor een stijging richting de bovenzijde van de bandbreedte rond $700. Pas hierboven klaart het beeld verder op.

Weerstand onder druk

Op kortere termijn valt op dat de koers eerst nog een tussenliggende weerstand heeft te overwinnen voordat er ruimte voor een grotere stijging vrijkomt. De weerstand rond $445, gevormd door de toppen van februari, staat onder druk.

Een doorbraak door deze weerstand zal de lucht voor BNB verder doen opklaren en de verbeteringen bevestigen. Nog even geduld dus.