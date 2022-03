Eerste zonnestralen bij Solana

De koers van cryptomunt Solana is de afgelopen week met 20% gestegen, waarmee SOL duidelijk beter presteerde dan de brede cryptomarkt, die gemiddeld 12% kon bijschrijven. Een groot deel van deze outperformance kwam doordat gamemaker Krafton aankondigde games te zullen gaan ontwikkelen voor op het Solana-netwerk.

Solana heeft sinds november ongeveer 70% van de marktwaarde zien verdampen, wat fors meer is dan het marktgemiddelde van 50%. De munt lijkt nu dus een inhaalrace te zijn gestart om deze achterstand goed te maken.

Zijwaarts

Het koersverloop van Solana heeft langere tijd niet weten te overtuigen, maar de recente opleving lijkt wel voor de eerste zonnestralen te zorgen na de forse koersdaling.

De langetermijn-stijgende trend van Solana is begin dit jaar overgegaan in een meer neutraal koersverloop. De koers is teruggezakt naar de oude top van mei vorig jaar en lijkt hierboven opgevangen te worden. Per saldo is hiermee een zijwaarts gericht koersverloop zichtbaar geworden tussen steun grofweg $60 en $265. De correctieve fase binnen deze bandbreedte is nu afgebroken, waarmee er ruimte is vrijgekomen voor een groter herstel.

Eerste weerstand in het vizier

Op de daggrafiek is goed te zien dat de dalende fase van het afgelopen halfjaar is afgebroken en de lucht wat lijkt op te klaren. Solana is nu op weg naar de eerste horizontale weerstand rond $120, gevormd door de oude bodem van september en de top van februari dit jaar.

Om het beeld verder op te doen klaren en ruimte vrij te maken voor een stijging richting het oude all-time high moet deze weerstand worden gebroken.