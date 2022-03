Lichtpuntjes bij bitcoin, maar LUNA stuit op weerstand

Het is al een tijdje rustig in de cryptomarkt. Grote koersbewegingen, zoals we die de afgelopen jaren vaak zagen, zijn al even verleden tijd en de markt lijkt ondanks de oorlog in Oekraïne geen krimp te geven.

Veel altcoins lijken langzaam hun dalende fase wel te verlaten, maar echt sprake van een serieus herstel is er nog niet.

Verkoopdruk lijkt opgedroogd

Bitcoin wist begin februari al haar dalende trend af te breken, maar is sindsdien niet veel meer opgeschoten. Een positief signaal is in ieder geval dat de verkoopdruk vanaf de top in november lijkt te zijn opgedroogd en bitcoin de schade relatief beperkt heeft weten te houden.

In 2018 en 2019 verloor de digitale munt na de forse koersstijgingen tussen de 70% en 85% van haar waarde. In de daling vanaf eind vorig jaar is het verlies beperkt gebleven tot ongeveer 50%.

De correcties lijken dus kleiner te worden, al blijft de vraag of de recente bearmarkt nu voorbij is. Het technisch plaatje heeft nog een serieuze opwaartse impuls nodig om dit te bevestigen.

Lichtpuntjes

Op de weekgrafiek is duidelijk te zien dat de koers per saldo al meer dan een jaar binnen een ruime neutrale bandbreedte beweegt. Aan de onderzijde ligt steun rond $29.000 en aan de bovenkant wacht de weerstand rond $66.000.

De koers weet nu vóór het bereiken van de steun al op te veren en de correctieve fase af te breken. Speculanten stappen dus al eerder in.

Voor de bevestiging hiervan en om meer ruimte voor herstel vrij te maken, dient de koers ook door de tussenliggende weerstand rond $45.855 te breken. Daarna komen de oude hoogtepunten weer in het vizier.

Hogere bodems

Op korte termijn lijkt de koers wat te aarzelen. De laatste maanden is bitcoin nauwelijks wat opgeschoten en worden de uitslagen steeds kleiner.

Wel lijkt er sprake te zijn van de vorming van steeds hogere koersbodems binnen de neutrale fase. Dit duidt op een aantrekkende vraag.

Wanneer de koers door de weerstand rond $45.855 weet te breken, zal de lucht verder opklaren en kan een nieuwe stijgende fase worden ingezet.

LUNA

LUNA, de token van het Terra-project, blijft een vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot de brede cryptomarkt is deze coin de afgelopen maanden juist verder opgelopen en heeft deze de berendans weten te ontspringen.

De reden hiervoor is dat naarmate er meer crypto's naar stablecoins worden omgezet er meer vraag naar LUNA ontstaat, dat als onderpand dient om de prijsstabiliteit op het Terra-netwerk te waarborgen.

Uiteraard zal er, wanneer er weer meer geld uit stablecoins stroomt en er minder LUNA nodig is als onderpand, wat koersdruk kunnen onstaan op de prijs van LUNA.

Het technisch plaatje van LUNA oogt momenteel nog sterk, maar de koers lijkt wel tegen een stevige barrière aan te lopen. Rond $105 wacht namelijk de oude top van eind december die nu als weerstand dient.

Correctie

De sterk stijgende trend vanaf 2020 is eerder reeds verlaten, al heeft de koers nauwelijks wat terrein hoeven prijsgeven. Nu de weerstand weer wordt opgezocht, moeten we rekening houden met een nieuwe correctie van de koers.

De laatste bodem vormt rond $45 nu de eerste steun. Hieronder wacht nog de oude top van 2021, waar de koers kan worden opgevangen.

Alleen als de koers overtuigend boven de top van eind 2021 weet te breken, zal de oude stijgende trend weer worden opgepakt en worden hogere koersniveaus mogelijk. Rond $105 wordt het dus even opletten!