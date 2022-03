Cosmos (ATOM) op weg naar oude hoogtepunten

Het sentiment in de cryptomarkt begint langzaam wat op te klaren nu de ergste verkoopdruk lijkt op te drogen. Veel cryptovalutaparen bewegen de laatste weken per saldo zijwaarts, waardoor de dalende trends stil zijn komen te liggen. Het wachten is op een positieve impuls om de trends daadwerkelijk te keren.

Terwijl de technische plaatjes van veel crypto's het afgelopen half jaar flinke schade hebben opgelopen, zijn er ook een paar die nog wel in een stijgend trendkanaal noteren. Een van deze sterke digitale munten is ATOM, de token van het Cosmos-netwerk.

Cosmos

Het Cosmos-project, ook wel het “Internet of Blockchains” genoemd, is ontwikkeld met het idee om de grootste gebreken van huidige blockchains aan te pakken. Het netwerk is populair onder programmeurs, omdat het drie grote problemen van bestaande blockchaintechnologie oplost: de schaalbaarheid, de complexiteit en de interoperabiliteit.

Het project hanteert daarnaast een Proof of Stake-protocol, wat betekent dat gebruikers hun ATOM-tokens vast moeten zetten om blocks aan de blockchain toe te kunnen voegen. Hierdoor is het systeem een stuk milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld bitcoin, dat een Proof of Work-methode gebruikt.

ATOM

Het Cosmos-project heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. De ATOM-token noteert inmiddels op de 20e plek in de ranglijst van grootste cryptovaluta. De token beweegt vanaf begin 2020 in een mooi opgaand trendkanaal waarbij hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag.

Het afgelopen half jaar is de koers echter niet meer veel opgeschoten. ATOM consolideert hiermee binnen de stijgende trend, waarbij de koers nu is aangekomen aan de onderzijde van het opgaande trendkanaal.

Stijgende trend

Als de trend wordt voortgezet, zal de koers binnenkort moeten opveren vanaf de oplopende steunlijn. In eerste instantie kan er dan een herstel plaatsvinden richting de toppen van de afgelopen maanden rond $45. Hierboven zal de stijgende trend een nieuwe impuls krijgen en worden (fors) hogere koersniveaus mogelijk.

Zijwaarts

Op de daggrafiek is het neutrale koersverloop vanaf september vorig jaar goed terug te zien. Ondanks soms forse koersuitslagen is ATOM per saldo niet veel opgeschoten. De koers beweegt in zijwaartse richting rond $30.

De correctieve fase van begin dit jaar is onlangs afgebroken, waarmee een herstel is ingezet. De laatste weken lijkt de token zelfs een hogere koersbodem te vormen. Ook valt op dat het volume op positieve handelsdagen hoger ligt dan op zwakke dagen. Dit is een positief signaal. Ik verwacht daarom dat ATOM binnenkort een herstel in kan zetten richting de oude hoogtepunten rond $45.