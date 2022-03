Zorgt Elon Musk voor de trendomkeer bij bitcoin en dogecoin?

Eerder deze week gaf Elon Musk in een Twitterbericht aan nog altijd bitcoin, ether en dogecoin vast te houden in zijn portefeuille en geen intenties te hebben deze van de hand te doen. Hoewel hij voorop stelt dat het ten tijde van hogere inflatie beter is om assets als aandelen en huizen te bezitten, gelooft hij ook nog steeds in zijn cryptoposities.

Inflatiehedge?

Bitcoin wordt door cryptoliefhebbers al langer als de ideale asset tegen inflatie gezien. Door de maximale hoeveelheid van 21 miljoen bitcoinmunten en het vooraf afgesproken tempo waarin nieuwe bitcoins worden vrijgegeven, zou de digitale munt opgewassen moeten zijn tegen inflatie.

Digitale munten kunnen immers niet net als traditionele valuta onbeperkt worden bijgedrukt. Bitcoin heeft de rol van inflatiehedge vooralsnog echter niet kunnen waarmaken.

De hoge risico's van het beleggen in crypto, door de hoge mate van koersvolatiliteit, zorgt ervoor dat speculanten in onzekere tijden juist hun geld daar als eerste weghalen.

Crypto's worden nu dus nog vooral gezien als een soort investering in techbedrijven. Blijkbaar moet bitcoin zich eerst nog bewijzen in een periode van hogere inflatie voordat de brede massa ze als inflatiehedge gaat gebruiken.

Bitcoin mist kracht

De koers van bitcoin is de afgelopen weken nauwelijks opgeschoten. De dalende fase vanaf begin november vorig jaar is onlangs overgegaan in een meer zijwaarts gericht koersverloop, maar van een serieus herstel is ook nog geen sprake.

Het uitblijven van nieuwe impulsen zorgt ervoor dat de koers al enige tijd in een neutrale bandbreedte beweegt onder de weerstand rond $45.850.

Rond dit niveau is de koers al meerdere keren op nieuwe verkoopdruk gestuit. Doordat een overtuigend herstel uitblijft, neemt het risico op een nieuwe daling steeds verder toe.

Wanneer de consolidatiefase neerwaarts wordt afgebroken, kan de oude dalende trend weer worden opgepakt. De volgende steun wacht dan pas in de zone rond $29.000, gevormd door de oude bodems van begin en medio 2021.

Dogecoin zakt verder weg

Elon Musk gelooft er nog heilig in, maar de koers van dogecoin geeft al een tijdje aan dat steeds minder beleggers zijn visie steunen.

Vanaf het hoogtepunt in mei vorig jaar is dogecoin al 85% van haar marktwaarde verloren. Aanhoudende verkoopdruk zorgt voor steeds lagere koersen.

Het technisch plaatje oogt dan ook zeker niet sterk. Op de weekgrafiek is goed te zien dat de koers een toppatroon heeft afgerond met de doorbraak onder de bodems van medio vorig jaar.

Deze doorbraak heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere daling richting de volgende steun op $0,04. Hiermee heeft de koers nog een neerwaarts potentieel van ruim 60% vanaf het huidige niveau.

Dalende trend

Dogecoin beweegt op dagbasis al enige tijd in een dalend trendkanaal, waarbij lagere toppen en bodems erop wijzen dat speculanten op steeds lagere niveaus uitstappen.

De doorbraak onder de laatste koersbodem heeft de dalende fase een nieuwe impuls gegeven richting lagere koersniveaus. Van enige bodemvorming is vooralsnog dan ook zeker geen sprake.

Elon Musk zal zijn positie in dogecoin niet verkopen, maar speculanten zouden er verstandig aan doen deze munt voorlopig te mijden.