Een beter milieu begint bij Cardano

Bitcoin is regelmatig onderwerp van kritiek, omdat het veel energie kost om het te minen. Bitcoin maakt gebruik van een Proof-of-Work (PoW)-consensusmodel, wat inhoudt dat computers continue ingewikkelde wiskundige berekeningen moeten maken om een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen en de bitcoinbeloning te winnen.

Onlangs werd zelfs bekend dat het Europees Parlement gaat uitzoeken of en hoe ze deze milieuonvriendelijke PoW-methode kunnen verbieden. Vooralsnog is de wet er nog niet door, maar dit zou uiteraard ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor bitcoin en andere PoW-blockchains als ethereum en dogecoin.

Proof of Stake

Veel andere blockchain-netwerken gebruiken tegenwoordig de Proof-of-Stake-methode om blokken goed te keuren. Hierbij is er geen sprake van miners, en dus geen volle ruimtes met energievretende computers, maar van validators.

Er moet hier dus geen werk worden verricht, maar enkel tokens worden aangehouden (staken). Hoe meer munten je hebt van die bepaalde blockchain, hoe groter de kans om te winnen en het blok goed te keuren. De beloning hiervoor zijn de betaalde kosten van de transacties in dat blok.

Cardano

Een van de bekendste Proof-of-Stake blockchains is het Cardano-netwerk. Naast het feit dat ze een veel milieuvriendelijker protocol hanteren, hebben ze ook de Cardano Foundation opgericht. Deze stichting heeft inmiddels meerdere projecten opgezet om het netwerk zo CO2-neutraal mogelijk te maken. Denk hierbij aan het planten van bomen in het Cardano-bos en landherstelactiviteiten in Kenia.

Houders van ADA, de token van het Cardano-netwerk, kunnen deze projecten ondersteunen door hun tokens in te wisselen voor zogenaamde TREE-tokens. Voor iedere ingewisselde munt, zal de Cardano Foundation een boom planten. Zo draagt de crypto-community toch nog een beetje bij aan een beter milieu.

ADA

De koers van ADA weet al even niet te overtuigen. De munt staat al sinds september vorig jaar onder druk en heeft inmiddels ruim 70% vanaf haar hoogtepunt moeten prijsgeven. De koers is ook teruggevallen onder de oude top van 2017 rond $1,00 waarmee er ruimte vrijgekomen is voor een grotere daling.

De neerwaartse doorbraak van de steun heeft ruimte vrijgemaakt voor een correctie richting de volgende steun rond $0,27. Dit betekent vanaf het huidige koersniveau nog een dalingspotentieel van bijna 70%.

Dalende trend

Op kortere termijn is het dalende trendkanaal goed zichtbaar. Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk. De koers is meerdere keren afgeketst op de bovenkant van de dalende trend en is recent onder de laatste bodem gezakt. In eerste instantie kan de koers nu terugvallen richting de onderkant van het dalende trendkanaal rond $0,70.

Pas wanneer de koers de dalende fase weet af te breken en boven de eerste weerstand rond $1,26 weet te sluiten, zal het beeld opklaren en mag er een groter herstel worden verwacht.