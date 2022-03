Zorgt de Oekraïne-crisis voor een nieuwe opleving van DeFi in cryptomarkt?

Bericht delen via:

Nu Russische banken te maken krijgen met ingrijpende internationale sancties, lijkt de adoptie van DeFi in Rusland een vlucht te nemen.

Decentralised Finance, beter bekend als DeFi, is de afgelopen jaren één van de grootste aanjagers van de cryptosector geweest. DeFi staat voor de financiële dienstverlening zonder invloed van tussenpersonen. Er is geen overkoepelende partij die de regels bepaalt of kan aanpassen. De transacties vinden dus rechtstreeks plaats tussen koper en verkoper, door gebruik te maken van smart contracts op de blockchain.

Rusland

Nu de Russische banken te maken hebben gekregen met ingrijpende internationale sancties, lijkt de adoptie van DeFi in Rusland een vlucht te nemen. Crypto, en met name DeFi, zou Russen een middel kunnen bieden om de economische sancties te omzeilen en alsnog internationale transacties te kunnen uitvoeren.

Daarnaast biedt crypto Russen de mogelijkheid om buiten de banken om hun roebels 'veilig te stellen' in een andere valuta.

Momenteel wordt wel onderzocht of de sancties ook kunnen worden opgelegd aan partijen die cryptohandel in Rusland mogelijk maken, maar voorlopig lijken de gewone Russen hier geen last van te hebben en stijgen de handelsvolumes door.

DeFi

Binnen het brede cryptolandschap zijn er veel partijen actief op het gebied van DeFi. Bekende grote namen zijn onder andere Terra, Avalanche en Chainlink.

In de Crypto Total DeFi Market Cap index zijn alle crypto's opgenomen die specifiek actief zijn binnen DeFi. Deze index geeft hierdoor een mooi beeld van de groei van deze sector binnen de cryptowereld.

Crypto Total DeFi Market Cap index

De Crypto Total DeFi Market Cap index is de afgelopen jaren gegroeid van een marktkapitalisatie van 2 miljard dollar begin 2020 tot bijna 200 miljard dollar eind 2021.

Deze sterke opmars van de DeFi market cap is recent evenwel tot stilstand gekomen, waardoor de index de laatste maanden per saldo een meer neutraal koersverloop laat zien.

De correctie is echter beperkt gebleven en de index lijkt alweer op te veren binnen de neutrale fase. Om verder te verbeteren en de oude stijgende fase weer op te pakken, dient de koers wel boven de oude hoogtepunten rond $200 miljard te breken.

Herstel

Op de daggrafiek hieronder is goed te zien dat het technische beeld weer opklaart. De index is opgevangen door de steun van de oude bodems van september vorig jaar en de correctieve fase vanaf begin dit jaar is afgebroken.

De weerstand van de laatste top rond $140 miljard staat nu onder druk.

Een doorbraak door deze weerstand zal ruimte vrijmaken voor een stijging richting de oude hoogtepunten van eind vorig jaar. Speculanten zouden hun weging in DeFi-crypto dan weer kunnen verhogen.

Bitcoin

Tot slot nog even een korte blik op het technisch plaatje van bitcoin. Ook hier lijkt het beeld steeds verder op te klaren. Eerder werd al de dalende trend verlaten en wist de koers steun te vinden rond de oude dalende toppenlijn. Vanaf dit niveau veert bitcoin de laatste dagen sterk op.

Er wordt hiermee een mogelijke hogere koersbodem gevormd, die duidt op aantrekkende vraag.

Het herstel kan overigens pas serieus vorm krijgen wanneer de weerstand van de top van begin februari rond $45.855 wordt gebroken. Zo ver is het echter nog niet.