Opleving binnen crypto-winter

Volgens Vitalik Buterin, een van de mede-oprichters van Ethereum, bevinden we ons mogelijk in een nieuwe crypto-winter. Hoewel we al een daling van gemiddeld 40% hebben doorgemaakt de afgelopen maanden, zou het dus nog veel verder omlaag kunnen.

Tijdens de vorige crypto-winter in 2018 gingen de koersen vanaf het hoogtepunt zo'n 90% omlaag voordat de trends weer draaiden. Een crypto-winter zou volgens Buterin overigens zeer welkom zijn, omdat daarmee een schifting zou worden gemaakt tussen gezonde, duurzame projecten en de vele rotte appels die de cryptosector rijk is.

Opleving

Het langetermijn-technisch beeld van de meeste grote crypto's oogt nog altijd zwak. De toegenomen volatiliteit op korte termijn lijkt echter voor nieuwe kansen te zorgen. Ik bekijk vandaag de technische plaatjes van bitcoin en Ether.

Bitcoin veert op

Het technisch plaatje van bitcoin klaarde eerder al op nadat het dalende trendkanaal vanaf november vorig jaar werd afgebroken. De eerste horizontale weerstand bleek echter nog een brug te ver, waarna de koers weer wat inzakte.

Bitcoin lijkt nu echter steun te vinden aan de bovenkant van het voormalige trendkanaal en opnieuw op te veren. Er is hiermee een nieuwe aanval ingezet op de weerstand rond $45.700. Voorlopig is deze opleving alleen interessant voor speculanten. Het beeld klaart pas verder op na een doorbraak door de weerstand. Dan zal ook het crypto-winterscenario even de ijskast in moeten.

Ether blijft achter

Het technisch beeld van Ether, de digitale munt van het Ethereum-netwerk, oogt nog wat minder positief dan dat van grote rivaal bitcoin. De dalende fase is bij Ether nog intact en de koers is recent afgeketst op de bovenkant van de dalende trend.

Vooralsnog is de huidige opleving slechts een herstel binnen de dalende fase. Pas wanneer de dalende toppenlijn wordt doorboken, klaart het beeld wat op en kan er een aanval worden ingezet op de weerstand rond $3.400. Er zijn bij Ether dus nog meer positieve impulsen nodig om het technisch plaatje te doen verbeteren.