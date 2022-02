Anonieme hacker redt Coinbase van mogelijke miljardenschade

Een ethisch hacker die onder de naam Tree of Alpha anoniem door het leven gaat, heeft Coinbase geld bespaard, heel veel geld. De anonieme computerkoning heeft namelijk een fout gevonden in het systeem van de cryptobroker. Een fout die naar zijn zeggen miljarden aan schade had kunnen toebrengen.

De hacker experimenteert geregeld met websites om te kijken of hij bugs kan vinden. Op het geavanceerde handelsplatform van Coinbase ontdekte hij iets merkwaardigs. Met een bepaalde methode kreeg hij het voor elkaar 0,0243 ethereum – met een waarde van ongeveer €54 – om te ruilen voor 0,0243 bitcoin, wat een waarde vertegenwoordigt van ruim €800.

Onbedoelde geldmachine

Na nog iets langer futselen op het cryptoplatform lukte het hem vijftig Shiba Inu-munten om te wisselen voor vijftig bitcoin. Hierbij is het van belang om te weten dat één bitcoin een waarde van zo’n €33.000 vertegenwoordigt, terwijl één Shiba Inu-munt slechts €0,00002 waard is. Met die transactie ging hij dus in één klap van €0,001 naar €1,65 miljoen.

De white-hat hacker, zoals ethisch hackers ook wel genoemd worden, vertelde zijn 28.000 Twitter-volgers later dat hij wist dat dit lek in de beveiliging een ‘nucleaire bom voor de cryptomarkt’ had kunnen zijn. Niet-ethische hackers zouden deze onbedoelde geldmachine volgens hem namelijk ernstig misbruikt kunnen hebben.

Coinbase's "largest-ever bug bounty"



How a flaw in the new Advanced Trading feature would have allowed a malicious user to sell BTC or any other coin without owning them, and how Coinbase's reaction speed on a Super Bowl Friday averted a possible crisis.



Bounty: $250,000 pic.twitter.com/Y91M48pCcI — Tree of Alpha (@Tree_of_Alpha) February 19, 2022

Shortposities

Hackers met verkeerde bedoelingen zouden zoveel mogelijk waardeloze crypto’s proberen om te wisselen voor digitale munten met een flink prijskaartje. Daarnaast zouden zij vermoedelijk shortposities hebben genomen om vervolgens zoveel mogelijk chaos op de markt te creëren.

Tree of Alpha heeft dit echter niet gedaan. Hij benaderde Coinbase met het verzoek deze fout op te lossen. Het cryptoplatform heeft vervolgens razendsnel gehandeld om de systeemfout met mogelijk desastreuse gevolgen zo snel mogelijk te herstellen.

Door het oog van de naald

Coinbase zag in dat het door het oog van de naald is gekropen en bedankte de eerlijke hacker met een beloning van $250.000 voor zijn onderzoek. Volgens sommigen een ietwat summiere geldsom voor het vinden van zo’n grove systeemfout.