Binance coin staat onder druk

In navolging van de beursgang van Coinbase, in mei van het afgelopen jaar, heeft ook cryptobeurs Binance onlangs aangegeven haar Amerikaanse tak naar de beurs te willen brengen. De kans is echter groot dat het bedrijf zal wachten met de IPO totdat het sentiment op de beurzen weer wat aantrekt, want vooralsnog is de beursgang van Coinbase geen onverdeeld succes gebleken.

Na de overtuigende start is de koers van Coinbase de afgelopen maanden onder druk komen te staan. Van de openingskoers van $381 op de dag van de IPO, is momenteel nog maar net $200 over. Niet alles wat crypto heet kan dus naar de maan.

De token van het Binance netwerk, BNB, heeft het momenteel ook even zwaar. De koers staat al een tijd onder druk en heeft binnen enkele maanden ongeveer de helft van haar waarde zien verdampen. Technisch oogt het plaatje, zeker voor de korte termijn, dan ook niet sterk.

BNB

De Binance coin laat sinds eind vorig jaar een patroon zien van lagere toppen en bodems. Dit wijst erop dat er nog altijd sprake is van aanhoudende verkoopdruk. Na iedere daling volgt wel een sterke opleving, maar speculanten stappen telkens wel op een lager niveau weer uit.

De afgelopen week wist de koers weer wat te herstellen binnen de dalende fase. BNB is hierdoor aanbeland aan de bovenkant van het dalende trendkanaal. Rond dit niveau lijkt de koers het weer moeilijk te krijgen en wordt een mogelijke lagere koerstop gevormd. Wanneer het herstel wordt afgebroken, kan de dalende trend worden voortgezet richting de steun rond $318, gevormd door de bodem van september vorig jaar.

Alleen als de dalende trend wordt afgebroken, zal de lucht wat opklaren en kan er een groter herstel plaatsvinden.

Zijwaarts

Een blik op de langetermijngrafiek van BNB vertelt ons dat de huidige dalingsfase plaatsvindt binnen de lange termijn neutrale bandbreedte die vanaf maart vorig jaar is gevormd. De koers beweegt in deze bandbreedte sinds de sterk stijgende trend van 2020 en begin 2021 werd afgebroken.

Na een dubbele test van de bovenkant van de bandbreedte rond $700 is de koers gaan corrigeren. De herstelfase is afgebroken, waardoor er ruimte is vrijgekomen voor een terugval richting de onderkant van de bandbreedte rond $210.

Pas wanneer de bandbreedte aan de bovenzijde of aan de onderzijde wordt verlaten, zal er meer duidelijkheid komen over de nieuwe richting. Voorlopig mogen we uitgaan van een voortzetting van het neutrale koersverloop.