Neerwaartse risico's groot bij AVAX

Het is wel heel aardig van Wouter om alle vooraanstaande crypto-netwerken apart te analyseren, maar ze lopen toch echt allemaal dezelfde kant uit. Wat dat betreft is er geen verschil met TradFi. Het zal een menselijk dingetje zijn dat iedereen altijd tegelijk door dezelfde deur naar binnen, en ook weer naar buiten wil. Het is wel zo dat ze niet allemaal even hard omhoog springen en dan weer even diep omlaag vallen. Bitcoin doet alles meestal wat gezapiger. Hij is dan ook wat ouder dan de meesten. Populaire crypto outperformen de crypto koning op indrukwekkende wijze gedurende een uptrend en dan ook weer tijdens de downtrend. Het is een soort leveraged bitcoin. Gedurende de crypto winter zou het verstandig zijn enkel bitcoin aan te houden (misschien wat ethereum erbij) en daar kalmpjes, op de dips, wat meer van te kopen. Zelf doe ik dat natuurlijk niet omdat zoiets veel te weinig risico draagt.