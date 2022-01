Bitcoin verder omlaag, maar LUNA ontspringt de berendans

quote: Zaphod Beeblebrox schreef op 25 januari 2022 15:40:

Even een toelichting bij Terra/Luna. Bitcoin en andere crypto zijn te volatiel om als ruilmiddel of rekeneenheid te gebruiken. Vandaar de populariteit van stablecoins, wat meestal gecentraliseerde bedrijven zijn die de waarde van hun stablecoins trachten te matchen met over het algemeen de USD. Terra/Luna is het eerste stablecoin project waar de stablecoin UST 1 op 1 meeloopt met de USD via een decentraal algoritme. Het protocol stimuleert Luna houders dit om te ruilen als en wanneer dit nodig is om de peg met de USD in stand te houden. Het werkt goed, deze decentrale centrale bank. Het enige probleem is nog de USD die vervangen zal moeten worden. Er wordt een poging hiertoe gedaan met decentralized reserve currencies als OHM of Olympus DAO en inmiddels een half dozijn spin offs, maar het succes daarvan is nog niet helemaal duidelijk.

Vraag mij af hoe de crypto community zou hebben gereageerd als Tether dit model had aangenomen. Dan was de wereld te klein geweest.Maar goed er zijn natuurlijk grote risico's aan Terra/Luna/UST.Risco 1: de groei van UST heeft 3 grote (niet duurzame) redenen:- Anchor Protocol geef 20% rente op UST deposits, maar niemand kan achterhalen waar die 20% van betaald wordt. Anchor geeft aan vanuit rendementen die behaald worden (uit lenen bijvoorbeeld), maar dat is niet transparant (buiten wat generieke dashboards). Iedereen wordt gelokt om UST te kopen om in Anchor te storten. Iedereen denkt ook dat het veilig is.- Abracadabra.Money heeft zogenaamde Degenbox Pools opgezet waarmee je middels extreem hoge hefbomen 100%+ rendement op je stablecoins kunt behalen (https://www.youtube.com/watch?v=hjKZjUZUWq4). Deze pools hebben miljarden aan kapitaal binnengeharkt waarvoor allemaal UST's zijn bijgedrukt. Je kan hier niet echt spreken van adoptie. Zie ook de kritiek van de oprichter van MKR Dao (https://twitter.com/RuneKek/status/1478166276979793922)- Dan heb je ook nog Mirror protocol. Hiervoor is ook UST noodzakelijk, maar de rendementen die betaald worden komen voort uit het bijdrukken van MIR-tokens die almaar minder waard worden. Daardoor neemt ook hier de hoogte van de rendementen af en daarmee ook de behoefte aan UST.De daadwerkelijke adoptie van UST valt tegen. In Korea wordt de KRW versie wel redelijk gebruikt.Risico 2: Daarnaast is er nog het grote risico van stablecoin regulering. Die regulering komt eraan en de kans is zeer groot dat 100% collateralization een harde eis zal zijn. De vraag is of de markt zich daar niets van aan gaat trekken, de kans is denk ik wel erg groot dat er grote hoeveelheden Luna bijgeprint moeten gaan worden om de uitstroom van UST te kunnen financieren zodra de regulering wordt aangekondigd. Als de prijs van Luna laag is zullen de hoeveelheden die bijgedrukt moeten worden aanzienlijk zijn. Het zal ook een neergaande spiraal zijn. Naarmate er meer wordt bijgedrukt zakt de prijs en moet er nog meer worden bijgedrukt.Nou dan, tot zover het (denk ik) eerlijke verhaal over Terra Luna. Ik heb ook vrienden die er 100% anders over denken en vol hebben geinvesteerd in Luna. Meningen verschillen.Succes met investeren.