Toenemende verkoopdruk bij bitcoin en LINK

Vandaag begint de Amerikaanse Centrale Bank aan haar overleg over het te volgen monetaire beleid en welke stappen daarvoor moeten worden genomen. De algemene verwachting is dat de Federal Reserve woensdagavond zal aankondigen dat het tempo van het terugschroeven van het opkoopprogramma zal worden verhoogd.

Ook mogen we in 2022 waarschijnlijk één of meer renteverhogingen verwachten.

Risicomijdend

Minder steun van de centrale banken kan er toe leiden dat er op de financiële markten wat minder risico wordt genomen. Bij de aandelenmarkten zien we al dat de kleinere, meer risicovolle, aandelen de laatste maanden minder in trek zijn dan de grote large caps. Bij de cryptomarkt zou dit nog wel eens een grotere impact kunnen hebben.

De cryptosector is binnen de financiële wereld één van de meest risicovolle sectoren en beleggers zullen in een periode van meer risicomijdend investeren dus als eerste daar hun geld vandaan trekken.

Omdat de cryptosector in omvang nog relatief klein is, zouden deze onttrekkingen flinke invloed kunnen hebben op het koersverloop van de verschillende cryptovaluta.

Bitcoin

Bij bitcoin lijkt dit proces zelfs al in gang gezet. Hoewel er absoluut nog geen sprake is van dringen voor de uitgang zien we de laatste weken wel een lichte uitstroom van kapitaal. De koers van bitcoin staat al een tijdje onder druk en heeft al enkele singalen van technische verzwakking afgegeven.

Nadat het all-time high niet werd vastgehouden en de opgaande trend werd afgebroken is de koers gaan corrigeren.



Inmiddels is er een dalende trend zichtbaar geworden waarbij lagere toppen en bodems duiden op toenemende verkoopdruk.

Deze dalende fase zou de koers wel eens terug kunnen brengen tot aan de oude bodems van eerder dit jaar rond $29.000.

LINK

Via het Chainlink-netwerk kunnen slimme contracten op de Ethereum-blockchain veilig verbinding maken met externe gegevensbronnen, API's en betaalsystemen. De LINK token wordt gebruikt om node-eigenaren te betalen voor het aanleveren van data voor smart contracts. Uiteraard is het ook bedoeld als investering of om te handelen.

Ik heb het het technisch beeld van LINK, de token van het Chainlink-netwerk, hier al meerdere keren besproken, omdat deze crypto al langere tijd in een mooi stijgend trendkanaal bewoog. Hier lijkt nu een einde aan te zijn gekomen.

Verkoopdruk neemt toe

De koers van LINK bewoog sinds begin 2019 in een mooie stijgende trend met steeds fors hogere toppen en bodems. Door de consolidatiefase die deze zomer werd ingezet was de trend al even stilgevallen. De recent toegenomen verkoopdruk zorgt ervoor dat de stijgende fase nu echt is verlaten.

De eerste steun wacht op de bodem van juli rond $13. Zolang deze steun intact is, kan het neutrale koersverloop worden voortgezet. Een doorbraak van dit steunniveau zal het beeld echter verder doen verzwakken en ruimte vrijmaken voor een diepere correctie.

De volgende steun wacht dan pas op de toppen van medio 2019 en begin 2020 rond $5,00.

Dalende trend

Op de daggrafiek is goed te zien dat de verkoopdruk lijkt toe te nemen. De lagere koerstoppen wijzen erop dat speculanten na iedere opleving op steeds lagere niveaus uitstappen.

Een dalend trendkanaal is hierdoor zichtbaar geworden, met als richtpunt eerste de steun rond $13. Hier moet de koers worden opgevangen om verdere verzwakking te voorkomen.

Het technisch beeld klaart pas op wanneer de dalende trend wordt afgebroken. Dan kan de koers weer wat herstellen binnen de langetermijn neutrale fase.