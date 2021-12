Dogecoin staat op kruispunt

Het is de laatste tijd opvallend stil rond Dogecoin. Zal de hype dan toch voorbij zijn en de munt uiteindelijk in de vergetelheid raken, of is het wachten tot de volgende influencer de munt weer naar een hoger niveau weet te twitteren?

Deze week maakte Google de meest gezochte termen van 2021 bekend en in de categorie 'nieuws' bevond Dogecoin zich op plek vier. Een stuk hoger dan de eerstvolgende crypto, Ethereum, die op plaats 10 terug te vinden is. Is de Dogecoin-community dan toch groot genoeg om de munt een toekomst te bieden?

Dogecoin

Het technisch plaatje van Dogecoin begint de laatste tijd toch wel wat haarscheurtjes te vertonen. De langetermijn-stijgende trend is eerder al stilgevallen en overgegaan in een per saldo zijwaarts koersverloop. De koers beweegt al een aantal maanden in een neutrale bandbreedte tussen steun $0,16 en weerstand $0,35.

Binnen deze bandbreedte is onlangs de herstelfase afgebroken en wordt de steun momenteel onder druk gezet. Een doorbraak onder de steun zal het beeld nieuwe schade toebrengen en ruimte vrijmaken voor een grotere koersdaling. De volgende steun wacht dan rond $0,04, wat dus een flink neerwaarts risico oplevert.

Steun getest

Op kortere termijn is de neutrale bandbreedte van de afgelopen maanden duidelijk te zien. Door de recente verkoopgolf is de steun aan de onderkant van de bandbreedte onder druk komen te staan. De lagere toppen geven tevens aan dat de verkoopdruk lijkt toe te nemen.

Kopers dienen spoedig terug te keren om verdere verzwakking te voorkomen. Een doorbraak onder steun $0,16 zal nieuwe verkoopdruk uitlokken en een dalende trend starten richting lagere koersniveaus.

Mocht Dogecoin echter door de steun worden opgevangen en de correctieve fase weten af te breken, dan zal er een nieuwe opleving kunnen plaatsvinden richting de bovenzijde van de bandbreedte rond $0,35. De komende weken zal de koers dus richting moeten kiezen.