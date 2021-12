Serieuze technische schade voor bitcoin

Bericht delen via:

De cryptomarkt stond afgelopen weekend flink onder druk. In navolging van de forse koersdalingen in de aandelenmarkten, moesten ook crypto's een grote stap terug doen.

Vooral bitcoin kreeg een harde klap te verduren en heeft inmiddels 25% van haar waarde zien verdampen vanaf de top van begin november.

Bitcoin

Het technisch plaatje van bitcoin heeft door de recente koersval serieuze schade opgelopen. Eerder was de cryptovaluta al teruggezakt onder de weerstand van het oude all-time high van eerder dit jaar, waarmee de eerdere uitbraak ongedaan is gemaakt. Nu is echter ook de opgaande fase van de afgelopen maanden afgebroken.

Hiermee lijkt de lange termijn opgaande fase voorlopig tot stilstand te zijn gekomen.

In het beste geval mag een meer neutraal koersverloop worden verwacht binnen de ruime neutrale bandbreedte van het afgelopen jaar. De koers kan zijwaarts bewegen tussen de steun rond $29.000 en de weerstand rond grofweg $66.000.

Pas wanneer deze bandbreedte wordt verlaten, komt er meer duidelijkheid over het verdere koersverloop.

Meer zwakte

Op korte termijn is goed te zien dat de stijgende fase is afgebroken en bitcoin een lagere koersbodem heeft gevormd.

De opleving van de afgelopen dagen lijkt een terugtest te worden van de oude steunlijn waarna de kans groot is dat de koers weer neerwaarts draait. Eerste richtpunt ligt dan op de bodems van september rond $40.000.

Alleen wanneer de correctieve fase van de afgelopen weken wordt afgebroken, kan er een groter herstel worden verwacht.

Binance coin

Vandaag neem ik ook het technisch plaatje van Binance coin onder de loep. Bij BNB is de schade van de recente koersdaling redelijk beperkt gebleven en is het gematigd positieve beeld nog intact.

Op de weekgrafiek is goed te zien dat de koers het afgelopen halfjaar op adem is gekomen van de sterke stijging vanaf begin 2020.

De koers beweegt sinds april per saldo zijwaarts binnen een grote neutrale bandbreedte tussen steun $215 en weerstand aan de bovenzijde rond $700.

De koers beweegt al enige tijd aan de bovenkant van deze bandbreedte en lijkt te wachten op nieuwe impulsen. Pas wanneer de weerstand wordt doorbroken, klaart het technisch plaatje verder op en mag een grotere stijging worden verwacht. Het volgende koersdoel ligt dan rond $1.000.

Aarzeling

Op kortere termijn is een patroon van hogere toppen en bodems zichtbaar. Vanaf juli laat de koers een opgaande trend zien, al lijkt de kracht er wel even uit nu de bovenkant van de lange termijn bandbreedte is bereikt. Om de stijgende fase voort te zetten, zal de weerstand rond $700 moeten worden gebroken.

Wanneer de herstelbeweging echter wordt afgebroken en de koers terugzakt onder de laatste bodem rond $510, zal er ruimte vrijkomen voor een grotere daling en kan het positieve scenario voorlopig van tafel.