Regulering cryptosector komt dichterbij

Regulering zorgt er niet zozeer voor dat de risico's afnemen, maar dat de risico's verplaatst worden. Ambtenaren gaan voor jou bepalen wat risicovol is en wat niet. Zijn deze ambtenaren beter uitgerust om dergelijke beslissingen te nemen? Kunnen deze ambtenaren inschatten welke risico's jij wilt en kunt nemen? Niet werkelijk. Maar het is waar dat zij institutionele beleggers kunnen toestaan om ook in crypto te beleggen, of ten minste in onderdelen daarvan, waardoor een muur van geld de sector kan binnenstromen op zoek naar rendement en assets die minder correleren met de traditionele financiële markten.

Onze traditionele financiële markten die zo mooi gereguleerd zijn dat er van enige concurrentie geen sprake meer is. Alle banken, verzekeringsmaatschappijen, hedge funds, ze zijn allemaal hetzelfde en iets nieuws oprichten wat daarvan afwijkt is verboden. De totale, globale schuldenberg is inmiddels zo groot dat niemand nog gelooft dat deze ooit afbetaald zullen gaan worden en er wordt binnen de traditionele financiële sector openlijk gesproken over het vervangen van fiat geld door een CBDC waar inmiddels alle grote centrale banken aan werken. Geen moment heb ik het idee dat regulering hiervan iets heeft kunnen voorkomen. Sterker nog, als de aandelen weer eens 50% crashen gaan alle banken weer failliet. In de ongereguleerde cryptomarkten zien we dergelijke crashes met de nodige regelmaat en het systeem schudt deze van zich af als regendruppels. Welk van de twee systemen is robuust en anti-fragiel? De vraag stellen is hem beantwoorden. Verder vraag ik mij af hoe je decentrale netwerken wilt reguleren. Maar goed, het zal wel een fase zijn waar we doorheen moeten.