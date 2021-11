Technische schade bij crypto's beperkt

Het zogenaamde floor model van PlanB loopt inmiddels behoorlijk wat schade op. We zouden in November naar 98k$ moeten gaan, maar die kans is toch wel erg klein geworden. Ook zijn verwachting voor 135k$ in december lijkt erg ver weg, ofschoon een bitcoin in het nauw vreemde kattensprongen kan maken. Dat schopt een flinke deuk in de geloofwaardigheid van onchain analyses.Een bearish scenario voor crypto wordt geleverd door de zogenaamde Pi Cycle Top Indicator. Het zijn slechts twee, wat aparte moving averages, waarbij een top signaal wordt gegeven wanneer de oranje lijn de groene lijn opwaarts doorkruist. Je ziet op het plaatje dat deze cross steeds wonderwel samenvalt met de top in de bitcoin grafiek. Nu hebben we een Pi Cycle Top gehad begin april rond 65k$. Vervolgens is de koers meer dan 50% gedaald tot onder 30k$. Nu, begin november, is met moeite een nieuwe top rond 68k$ gezet. Ofwel we hebben de top gezet en zitten in de crypto winter sinds april 2021, ofwel we maken in relatief korte tijd een nieuwe top, gelijk 2013, en, afgaande op de moving averages, zal die top ruim boven de 100k$ moeten liggen.