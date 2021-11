Ether: buy the dip?

Bericht delen via:

De koersen van de meeste crypto's stonden de afgelopen week onder druk. Zonder duidelijk nieuws moesten veel digitale valuta wat terrein prijsgeven en leek er in korte tijd toch even wat angst in de markt te sluipen.

Vooralsnog lijkt de technische schade mee te vallen, al heeft bitcoin het nieuwe all-time high wel erg snel terug moeten geven. Dat is in ieder geval geen positief signaal.

Ether

Het technisch beeld van de nummer 2 op de lijst van grootste cryptovaluta, Ether, oogt ondanks de recente adempauze nog altijd positief. Ik bekijk vandaag het technische plaatje van deze crypto.

Opgaande trend

De koers van Ether, de token van het Ethereum-netwerk, beweegt vanaf begin 2020 in een mooi stijgend trendkanaal. De hogere toppen en bodems die het afgelopen jaar zijn gevormd, duiden op aanhoudende vraag. De afgelopen maanden heeft Ether een consolidatiefase laten zien binnen de stijgende trend waarbij de onderzijde van het trendkanaal twee keer is getest.

Door de recente opleving is de koers opwaarts uit deze consolidatiefase gebroken en is de oude stijgende fase hervat. De doorbraak boven de toppen van mei en september heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere stijging richting berekend koersdoel $6.000. De terugval van afgelopen week zorgt nu voor een pullback naar de oude weerstand. Zolang de koers hierboven blijft, is het positieve plaatje intact. Voor speculanten biedt deze correctie een nieuw instapmoment.

Pullback

Op de daggrafiek hieronder is de terugval naar de voorliggende koerstoppen duidelijk te zien. De koers corrigeert mooi binnen de stijgende trend en lijkt nu steun te vinden op de oude toppen rond $4.000. Als de koers rond het huidige niveau wordt opgevangen, zal de uitbraak nogmaals worden bevestigd. Van een succesvolle pullback spreken we echter pas wanneer de koers boven de laatste top rond $4.867 weet te breken.

Mocht de correctie toch verder doorzetten, dan kan de koers nog worden opgevangen door de onderkant van de stijgende trend rond $3.650. Als de stijgende trend wordt afgebroken, zal dit een langetermijnverzwakking opleveren en kan ook een grote daling niet meer worden uitgesloten.