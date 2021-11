Crypto's: het Wilde Westen van de financiële wereld

'Gelukkig heb ik meer verstand van voetbal', zal Marc Overmars gedacht hebben nadat zijn adviesrol en ongetwijfeld ook zijn investering in het cryptoproject Xpose Protocol in rook zijn opgegaan. De ondergang van het project, waar waarschijnlijk veel particulieren hun spaargeld in hadden gestopt, naar aanleiding van de promotie door verschillende influencers, geeft eens te meer aan dat cryptoland het Wilde Westen van de financiële wereld is.

Het ontbreken van regelgeving heeft een grote aantrekkingskracht op individuen die minder goede bedoelingen hebben met uw geld en het blijft dan ook lastig om de valide projecten eruit te halen. Er bestaan inmiddels meer dan 13.000 crypto's en u kunt er vanuit gaan dat het merendeel hiervan enkel uit is op eigen financieel gewin.

Ik heb het hierbij uiteraard niet over de grotere cryptoprojecten waar serieuze technologische ontwikkelingen achter zitten en waar de cryptovaluta (of tokens) worden gebruikt om de projecten naar een hoger niveau te tillen. Het blijft overigens ter discussie staan of de huidige waarderingen van de cryptomarkt dit niet enigszins overschatten.

Vandaag bespreek ik de technische plaatjes van Bitcoin en Binance Coin (BNB).

Bitcoin test de weerstand

De koers van bitcoin blijft de weerstand van de top van april, rond $65.000, onder druk zetten. De afgelopen weken heeft bitcoin een pas op de plaats gemaakt nadat deze weerstand werd bereikt. De koers heeft nu verse krachten kunnen verzamelen en lijkt zich op te maken voor een nieuwe aanval op de weerstand.

Een doorbraak door de weerstand zal het lange termijn technische beeld verder doen opklaren en ruimte vrijmaken voor een stijging richting het eerste berekende koersdoel op $80.000.

Binance coin breekt uit

De token van de Binance blockchain, BNB, heeft een nieuwe technische verbetering laten zien. De koers bewoog de afgelopen maanden in een consolidatiefase in de vorm van een symmetrische driehoek. De steeds kleinere koersbewegingen en het afnemende volume wezen op een afwachtende houding onder BNB-beleggers.

Nu de koers opwaarts uit de driehoek is gebroken, hebben kopers het heft weer in handen genomen en kan de oude stijgende fase worden hervat. De eerste weerstand ligt nu op de top van mei rond $700. Hierboven kan de stijgende trend een nieuwe impuls krijgen en worden hogere koersniveaus mogelijk.

Stijgende trend

Op kortere termijn zijn de technische verbeteringen duidelijk zichtbaar. BNB heeft de dalende toppenlijn doorbroken en geeft inmiddels de eerste contouren van een stijgende trend weer. Vanaf eind september worden hogere toppen en bodems gevormd, wat duidt op een aantrekkende vraag.

De opwaartse uitbraak door de dalende toppenlijn en boven de recente koerstoppen heeft ruimte vrijgemaakt voor een groter herstel. Het positieve technische plaatje blijft intact zolang de koers boven de steun van de meest recente koersbodem rond $436 weet te blijven.