Polygon hervat stijging

Vandaag bekijk ik het technisch plaatje van Polygon, dat al enige tijd in de top 20 van crypto's met de grootste marktkapitalisatie noteert. Polygon, dat voorheen Matic heette, biedt een technologisch raamwerk voor ontwikkelaars om hun blockchains zonder problemen te laten lopen op het Ethereum-netwerk.

Polygon biedt hiermee een oplossing voor de problemen waar het Ethereum-netwerk mee kampt, zoals hoge kosten en een lage transactiedoorvoer. Het Polygon-raamwerk stelt de verbonden blockchains in staat om onafhankelijke beveiliging te behouden, terwijl ook de samenwerking onderling en met de Ethereum-hoofdketen wordt gegarandeerd.

Stijgende trend

De koers van Matic, de token van het Polygon-netwerk, beweegt al geruime tijd in een mooie stijgende trend. Vanaf medio vorig jaar is een opgaande beweging ingezet en is de koers hard opgelopen. De sterke stijging is de afgelopen maanden even stilgevallen, maar van een echte technische verzwakking is nog geen sprake geweest.

De koers vormde sinds mei een driehoeksformatie, wat heeft geleid tot een consolidatie binnen de opgaande trend. Nu de dalende toppenlijn is doorbroken, lijkt ook de consolidatiefase te zijn afgebroken. De stijgende trend kan een nieuwe impuls krijgen, met als eerste richtpunt de top van mei op $2,90. Hierboven zal de opmars kunnen worden voortgezet richting fors hogere koersniveaus.

Uitbraak

Op kortere termijn valt op dat de koers recent door de eerste weerstand is gebroken. Rond $1,73 lag een horde van enkele oude toppen waar de koers meerdere keren op is afgeketst. Nu deze weerstand is doorbroken, is er ruimte vrijgekomen voor een stijging richting het all-time high op $2,90.

Bij een eventuele terugval zal de oude weerstand kunnen terugkeren als nieuwe steun. Een pullback naar dit niveau zal de uitbraak nogmaals bevestigen en een nieuwe hogere koersbodem opleveren. Zolang de koers boven $1,73 beweegt, is het positieve plaatje intact en liggen de kansen in opwaartse richting.