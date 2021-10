Ripple wil verder omhoog

De rechtzaak tussen de Amerikaanse toezichthouder op de financiële markten en Ripple duurt voort en lijkt nu zelfs nog een staartje te krijgen. De rechtbank heeft het verzoek van de SEC goedgekeurd om de deadline met twee maanden te verlengen, zodat ten minste 14 deskundigen kunnen worden verhoord over de zaak.

Ripple geeft aan dat ze hierdoor onnodig veel schade hiermee oplopen, omdat de XRP-tegoeden van Amerikaanse investeerders langer bevroren blijven. Dit is, samen met de onzekerheid over de uitkomst van de rechtzaak, de belangrijkste reden dat de koers van XRP, de token van de Ripple-blockchain, al enige tijd niet ver van haar plaats is gekomen.

Lichtpuntjes

Toch oogt het lange termijn technische beeld zeker niet slecht en zie ik zelfs wat lichtpuntjes die kunnen duiden op een aanstaande koersstijging.

XRP beweegt op lange termijn nog altijd in een gematigd opgaande fase. De correctie die in mei startte, is opgevangen rond de oude toppen (blauwe stippellijn) en de koers is weer opwaarts gedraaid. Per saldo beweegt XRP zijwaarts rond $1,00. Wanneer de opgaande beweging een nieuwe impuls krijgt, kan de stijging worden voortgezet richting koersdoel $3,31, de top van begin 2018.

Kop-schouderformatie

Op de daggrafiek hieronder is de recente aarzeling goed terug te zien. XRP beweegt zonder overtuiging onder de dalende toppenlijn vanaf de top in mei. Binnen de neutrale fase lijkt de koers echter wel een hogere bodem te vormen. Dit duidt op aantrekkende vraag.

De koers lijkt hierdoor een omgekeerd kop-schouderpatroon te vormen, wat de start kan zijn van een nieuwe stijgingsfase. Een kop-schouderformatie is een bekend technisch patroon dat vaak het beginpunt is van een nieuwe stijging.

Wachten op doorbraak

Een doorbraak door de neklijn van dit patroon zal het beeld flink doen opklaren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging. Eerste koersdoel ligt in de zone rond $1,80, maar daarna kan de opmars worden voortgezet richting het lange termijn koersdoel $3,30.