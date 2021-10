Bitcoin nadert koersdoel en topformatie bij FTT

Terwijl de geluiden steeds sterker worden dat de Amerikaanse president Biden de cryptohandel streng wil gaan reguleren en er inmiddels meerdere onderzoeken zijn ingesteld om uit te zoeken wat hiervoor zou moeten gebeuren, lijken crypto's te floreren als nooit tevoren.

Naast de aanhoudende instroom van geld van particulieren weet ook geld van investeringsmaatschappijen de cryptomarkt te vinden.

Alleen al het afgelopen kwartaal is er voor $6,5 miljard aan venture capital investeringen naar blockchain- en cryptobedrijven gegaan. Het vertrouwen in een mooie toekomst voor crypto's is blijkbaar groot.

Bitcoin

De koers van de bitcoin blijft mooi opwaarts gericht. Onlangs is de bitcoin opgevangen door de oplopende steunlijn die vanaf begin 2020 is gevormd en is de koers weer opwaarts gedraaid.

Bitcoin is nu op weg naar het all-time high van eerder dit jaar rond $64.000.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat ook dit niveau wordt doorbroken en bitcoin haar weg omhoog kan vervolgen richting hogere koersniveaus. Het volgende berekend koersdoel ligt dan rond $100.000.

FTX

Vorige week publiceerde het Amerikaanse zakenblad Forbes hun jaarlijkse top 400 lijst van de rijkste Amerikanen. Eén van de grootste stijgers en de rijkste cryptomiljardair in de VS is Sam Bankman-Fried. Hij is de oprichter van cryptobeurs FTX, die vooral gespecialiseerd is in de derivatenhandel van crypto's.

Het bedrijf van Bankman-Fried haalde recent nog $900 miljard op aan venture capital investeringen, waarmee FTX wordt gewaardeerd op $18 miljard. Het vermogen van Bankman-Fried, die voor de helft eigenaar is van FTX, komt hiermee uit op een slordige $22,5 miljard.

FTT token

Ongeveerd de helft van zijn vermogen komt uit de tokens die FTX heeft uitgegeven. Die tokens worden gebruikt voor betalingen, handelskortingen en cadeuakaarten op de FTX-beurs.

De koers van de token (FTT) is het afgelopen jaar sterk gestegen, maar de kracht lijkt er nu even uit.

Valse uitbraak

FTT bewoog lange tijd in een zeer ruime neutrale bandbreedte tussen $22 en $65. Onlangs wist de koers opwaarts uit te breken en leek de oude stijgende fase te worden hervat.

De koers zakte echter al snel weer terug onder de oude weerstand waarmee de uitbraak is geneutraliseerd.

De koers beweegt nu weer in de neutrale bandbreedte en lijkt zelfs een lagere koerstop te vormen. Dit signaleert dat verkoopdruk toeneemt en er mogelijk nog meer koersdaling in het vat zit.

Kop-schouderformatie

Op de 4-uursgrafiek hieronder zijn de beginselen van een topformatie zichtbaar geworden. De koers vormt een zogenaamd kop-schouderpatroon, wat erop duidt dat verkopers actiever worden. Indien de steunlijn (blauwe stippellijn) wordt gebroken, zal het technisch plaatje flinke schade oplopen en kan de koers verder omlaag.

Het neerwaarts koersdoel ligt dan op de onderkant van de neutrale bandbreedte rond $22. Een flink deel van het vermogen van Sam Bankman-Fried zal dan verdampen, al blijft er vast nog genoeg over om ook volgend jaar weer op de lijst terug te keren.