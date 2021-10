Crypto TA update: Solana kan uptrend hervatten

Bericht delen via:

Het sentiment op de cryptomarkt is de laatste weken weer verder aangetrokken. Alleen al in de afgelopen week is de marktkapitalisatie van alle cryptovaluta samen met ruim 15% toegenomen. De brede acceptatie van cryptovaluta en grote investeringen van institutionele partijen zorgen ervoor dat de markt steeds meer volwassen lijkt te worden.

De technische plaatjes van veel crypto's liggen er op lange termijn nog goed bij en de aarzeling van de afgelopen maanden vindt veelal plaats binnen de langetermijn-opgaande fase. Zo ook bij Sol, de token van het Solana-netwerk.

Sol

Solana is een open source blockchainplatform dat zich richt op gedecentraliseerde apps en financiering. Het Solana-netwerk is een van de snelst groeiende ontwikkeplatforms binnen de cryptowereld. Sol is de token die wordt gebruikt op het platform van Solana.

De koers van Sol heeft deze zomer een sterke stijging laten zien. In korte tijd is de koers verachtvoudigd en hoewel de trend wat is stilgevallen, heeft de munt sinds de top van begin september slechts beperkt terrein hoeven prijsgeven.

Driehoek

Dit heeft ertoe geleid dat er een mooie consolidatiefase zichtbaar is geworden in de vorm van een driehoeksformatie. De uitbraak uit dit patroon zal de nieuwe richting bepalen. De kans is groot dat dit een opwaartse uitbraak zal worden, aangezien de trendrichting op langere termijn nog altijd omhoog is.

Hogere bodem

Op korte termijn is de driehoeksformatie duidelijk zichtbaar. Toppen en bodems komen steeds dichter bij elkaar te liggen, wat een uitbraak onvermijdelijk maakt. De koers vormt binnen de driehoek al een mogelijke hogere koersbodem, wat duidt op aantrekkende vraag. Sol is opgevangen door de steun van de top van eind september en is op weg naar de dalende toppenlijn.

Een doorbraak door deze weerstandslijn zal het beeld verder doen opklaren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijigng. Het volgende koersdoel ligt dan op het all-time high van begin september rond $215.