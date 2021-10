Bitcoin zet herstel voort en Binance coin kan verdubbelen

Intra days zware dippen zijn niet uitgesloten. Parameter op korte termijn kwamen gisteren wat bij na de goede beursdag gisteren. Maar er blijft leegtes in de markten. En de lastige vraag is creeert die leegtes in de markten ook de crash. De kans daarop is flink. Rebounden ligt ook op de loer. Dat gaat hand in hand met de crash moment. Het is een belangrijke keuze die gemaakt moet gaan worden. Voorlopig grotendeels kijker. Als het te hard zakt, koop ik af en toe wat longs, gaat te hard omhoog, verkoop ik de longs en ga ik zelfs short. Kortom ik ga ook alle kanten op. DAXie future blijft nu langer onder de 15k hangen en dat mag en moet niet. Ze moeten er boven zien te komen. Qua correctie zie ik een 3% lagere dalig eventueel in het verschiet liggen als we echt gaan zakken. Maar het blijft lastig.

Yields Rocken. En dat is zeer slecht voor de beurzen en uitiendelijk ook de voor de Real Estate Bubbels overal ter wereld. De prik in die bubbel, die de zeer hoge geld waarde naar een veel realistischer geldwaarde brengt gaat heel veel pijn doen en daar gaat tijd over heen. We zien het al in Nederland hoe moeilijk het wordt voor een aantal groepen Nederlanders. Laat staan hoe dat moet gaan in de rest van de wereld, want het Oranje Land is op dat gebied een rijker land. Laatst deed ik boodschappen en het viel me op dat simpele dingen al snel 3 a 4 euro kost. Knap hoe gezinnen rond kan komen. Dat is niet tot nauwelijks te doen. Geen wonder dat we allemaal ZZP'ers zijn geworden en al die Air BNB en andere alternatieven. Het kan niet bijna niet anders meer om ook goed te leven in het Oranje Land. Daar zit wel een belangrijk knel punt. Futures zakken verder weg. Opletten geblazen. Interessante opportunity voor rebounden, maar ook interessante opportunity richting de crash toe. Kortom niet te grote posities innemen. De markten bepalen. Uw geld wordt zo weggeslurpt in een aantal minuten / uren als u te agressief en te verkeerd zit. VIXie future doet per saldo niet heel veel, ze bewegen wel flink heen en weer. Ook daar is het lastig te bepalen. Handhaven op dit niveau's impliceert het risico dat de VIX future kan nog veel hoger kan, maar impliceert bij een beurs die zich kan handhaven ook een rode future stand. Ook daar is het dus goed oppassen en opletten.

Zilver doet niet veel. Positief dat ze de $22 handhaven. Maar een break lijkt me aanstaande. En dan op weg naar een $18 a $19 voor een goede en zeer mooie lange termijn bodem. Het hoeft niet. Als de $22 het kan houden zou dat een sterk teken zijn. En voorlopig houdt de $22 het, maar ze liggen continue onder vuur. En dat zie ik dan weer als een zwakker teken. Zeker als de markten instorten door een mindere economie. ZIlver is in eerste instantie een industrie metaal en als de industriele vraag gaat dalen, dan markt ziler dat. Aan de andere kant de nieuwe energie zal door blijven gaan. Dus uit die hoek mag en kan je verwachten dat die zilver vraag niet 1.2.3 instort. Maar dat gaan we zien. Veel tegen strijdigheden in zilver en dat leidt dus ook tot de test van de belangrijke $22 grens.

Oeps. DAX heeft duidelijk een duik doorbraak onder de 15K. Ze duwen de future meteen 60 punten er onder. De beren hebben de regie.