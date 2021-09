Bitcoins verdienen met kolen

De hoge koers van bitcoin maakt het voor bitcoin-miners nog altijd interessant om hun energieslurpende computers berekeningen te laten maken voor het delven van bitcoin.

Vanwege de stijgende energieprijzen zoeken de mining-organisaties steeds vaker naar alternatieve manieren om aan hun energievraag te kunnen voldoen. De laatste trend hierin is het opkopen van afgedankte energiecentrales.

Kolencentrales

Meerdere bitcoin-delvers hebben inmiddels oude kolencentrales opgekocht en weer opgestart om hun eigen energie op te kunnen wekken. In aangrenzende ruimtes laten ze hun computers dag en nacht draaien om bitcoins te minen.

Hoewel dit voor de eigenaren van de energiecentrales en de bitcoin-miners een mooie oplossing is, gaat deze trend toch duidelijk tegen alle klimaatafspraken in en lijkt dit juist weer een stap terug in de wereldwijde verduurzaming.

Bitcoin mist overtuiging

De koers van bitcoin is de afgelopen week weer iets verder weggezakt. Inmiddels begint zich een kleine dalende trend te ontwikkelen, die wijst op een toenemende verkoopdruk. Bitcoin heeft inmiddels ruim de helft van de stijging van juli en augustus moeten inleveren, maar van een stevige verkoopdruk lijkt vooralsnog geen sprake.

Om het technische plaatje weer te laten opklaren, is een doorbraak uit de correctieve fase nodig. Pas wanneer het blauw-gestippelde trendkanaal aan de bovenkant wordt verlaten, mogen we een grotere stijging verwachten richting de oude top van april rond $64.000.

Marktkapitalisatie stabiliseert

Om een goed beeld te krijgen van de technische status van de totale cryptomarkt, kijk ik naar de volledige marktkapitalisatie van alle cryptovaluta inclusief bitcoin.



In de grafiek hieronder is goed te zien dat er nog altijd sprake is van een opgaande trend. Sinds begin dit jaar is de totale marktkapitalisatie enorm gegroeid, maar de laatste maanden lijkt de kracht er wel even uit.

De Crypto Total Market Cap-index heeft haar hoofd gestoten aan de weerstand van de voorgaande top rond $2.500 miljard. Door de recente adempauze nadert de index nu de onderkant van het stijgende trendkanaal. Hier moet de koers van opveren om het positieve beeld intact te laten.

Steun genaderd

Op kortere termijn is goed te zien dat de koers de onderkant van de stijgende trend nadert, waar zich momenteel ook de steun van enkele recente toppen bevindt rond $1.750 miljard.

Ik acht de kans groot dat de Total Market Cap index hier steun kan vinden en weer op zal veren. Zodra de correctieve fase van de afgelopen weken wordt verlaten, kan een nieuwe aanval worden ingezet op de oude toppen.

Een doorbraak onder de steun en uit het opgaande trendkanaal zal echter een langere termijn technische verzwakking opleveren en ruimte vrijmaken voor een grotere correctie. De komende weken lijken dus spannend te worden.